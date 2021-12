Max Verstappen vindt dat de wedstrijdleiding hem anders behandelt dan andere coureurs, en andere coureurs met dingen wegkomen waar hij wél straf voor krijgt. “Het is duidelijk dat de regels niet op iedereen van toepassing zijn.”

Dat zegt Verstappen in een door Red Bull georganiseerde mediasessie in Abu Dhabi. Uiteraard duurt het niet lang voor het over Saoedi-Arabië gaat, en de incidenten die hij aldaar met titelrivaal Lewis Hamilton had. De vraag die op iedereens lippen brand en dan ook gesteld wordt, is of hij anders gaat rijden tijdens het finaleweekend in Abu Dhabi. Dit naar aanleiding van de straffen die hij daar kreeg en de verduidelijking van de regels van de FIA én de bijkomende waarschuwing dat alles sportief moet verlopen.

“Het is duidelijk dat de regels niet voor iedereen hetzelfde zijn”, reageert Verstappen op dat laatste. “Wat ik qua verdedigen deed in Saoedi-Arabië, deden twee anderen ook gewoon. Maar zij kregen geen straf”, doelt hij op hoe hij wél een straf kreeg voor het buiten de baan dwingen van Hamilton in een duel en vervolgens allebei buiten de baan gaan in de eerste bochtencombinatie. “Ik race gewoon hard”, benadrukt Verstappen. “Wat ik deed, verdiende volgens mij ook geen penalty”, is hij dat nog altijd van mening. “Die kregen die andere twee coureurs in elk geval ook niet.”

‘Hamilton werd beloond’

Hoewel Verstappen geen van die twee coureurs bij naam noemt, verduidelijkt hij later dat het om ‘de Ferrari-coureurs en George Russell en ik geloof Stroll’ ging. Ook over hoe Hamilton hem in de slotfase van de race inhaalde heeft Verstappen echter nog wel wat te zeggen. Dat valt in eenzelfde categorie, vindt hij. “Hij keek zelfs naar me, stuurde niet in en duwde me van de baan – en hij werd er nog voor beloond ook.” Hamilton nam zo immers de koppositie definitief over en reed daarna naar de zege. “Het is niet hoe het moet zijn”, vindt Verstappen, “en het is niet eerlijk.”

Of Verstappen anders gaat racen in Abu Dhabi, laat hij in het midden. Al is tussen neus en lippen wel door dat dit niet het geval zal zijn – wat geen verrassing zal zijn voor iedereen die hem een beetje kent. “Het enige wat ik wil, is dat het voor iedereen fair is. Dat is het nu niet”, herhaalt de Red Bull-coureur. “Ik voel niet dat wat ik in Saoedi-Arabië deed verkeerd was. En voor anderen was het dus ook niet zo, want zij kregen geen straf. Iedereen moet zo kunnen racen, vind ik.”

‘Ik word anders behandeld’

Dat er kritiek op zijn manier van rijden is, daar kan Verstappen prima mee leven. Maar, zo beklemtoont hij andermaal: “Wat ik oneerlijk vind, is dat ik duidelijk anders behandeld wordt dan andere rijders. Zij komen ermee weg, ik niet. Dat is een beetje een probleem.” Dat gezegd hebbende, voelt Verstappen zich goed en klaar voor de finale, met een duidelijk doel voor ogen: “Ik ben hier om te winnen.” En mocht dat niet lukken, en Hamilton de titel claimen, kan zijn rivaal dan op felicitaties rekenen? “Ja”, zegt Verstappen, “als alles fair verloopt, zeker.”