Jacques Villeneuve heeft geen goed woord over voor de manier waarop de Grand Prix van Saoedi-Arabië verliep. De wereldkampioen van 1997 zag geen Formule 1, maar ‘een race met huurkarts’ en vergelijkt de race, maar ook alles eromheen, met een Hollywoodshow.

De chaotische Grand Prix van Saoedi-Arabië leverde veel opvallende momenten op, van het ophouden van Max Verstappen door Valtteri Bottas, de boordradio’s van Red Bull en Mercedes met de FIA tot aan de botsing tussen Verstappen en Lewis Hamilton. Veel spektakel dus, maar voor oud-Formule 1-coureur Jacques Villeneuve was dat niet allemaal positief voor de sport.

“Dit was geen Formule 1, dit was racen met huurkarts”, haalt Villeneuve uit in gesprek met Autosport. “Het was allemaal zo fout. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is moeilijk om neutraal te blijven, het is moeilijk om jouw visie te geven op wat er gebeurt en dan nog als neutraal gezien te worden. Je zult altijd als partijdig worden gezien, dat is ook het moment dat het een beetje te veel van het goede wordt.”

“Willen we sport en goede Formule 1-races, of willen we een Hollywoodshow?”, vraagt Villeneuve zich af. “Als je een Hollywoodshow wil, dan was vandaag fantastisch. Maar is dat waar de Formule 1 om draait? Ik weet het niet. Ik denk dat Frank (Williams, red.) zich in zijn graf zou hebben omgedraaid bij het zien van deze race.”

“En dan heb je nog de teambazen: iedereen schreeuwt en voert de druk op, zelfs bij de marshals, het wordt gewoon belachelijk. Het is echt belachelijk geworden. Het was geweldig voor de fans, dus het zal goed zijn voor de kijkcijfers, wat weer goed is voor de Formule 1. Maar we trekken steeds verder weg van de sport. Het hangt er dus uiteindelijk vanaf of je een purist bent of niet.”

Villeneuve was verbaasd om de boordradio’s tussen Red Bull en de FIA te horen. Wedstrijdleider Michael Masi bood Red Bull aan om Verstappen als derde te laten starten bij de tweede herstart. Dit nadat hij bij de herstart daarvoor naast de baan schoot maar er wel een voordeel uit haalde. Masi verklaarde na de race dat het ‘heel normale’ discussies waren, maar Villeneuve snapte er niks van. “Een deal? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Dat staat niet in de regels. Ik begreep dat gewoon niet.”

Voor de laatste race hoopt Villeneuve dan ook op beterschap. “Het is een Red Bull-circuit”, zegt hij over het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. “Maar met de motor die Lewis heeft is elk circuit nu een Lewis-circuit. Ik hoop dat we een nette race hebben. Moge de beste winnen, niet zoals vandaag, niet zoals Hollywood, niet in de laatste race in ieder geval. We hebben al genoeg Hollywoodhits gehad dit jaar”, besluit de Canadees.