Red Bull-teambaas Christian Horner noemt het ‘frustrerend’ dat zijn team de afgelopen races heeft moeten toekijken hoe Mercedes stukken sneller was op de rechte stukken. Hoewel zij daar dus tekort komen stelt Horner dat het nog niet voorbij is voor Max Verstappen: “Hij is een strijder.”

Om de races op het Yas Marina Circuit wat interessanter te maken dan de afgelopen jaren, zijn enkele bochten aangepast om de inhaalmogelijkheden te verbeteren. Maar het circuit kent nog altijd de lange rechte stukken, waar Red Bull het de afgelopen races moest afleggen tegen Mercedes. Teambaas Christian Horner voorspelt dan ook dat het niet makkelijk gaat worden om daar te winnen.

“Ze hebben de lay-out veranderd en helaas zijn wij niet opgewassen tegen de topsnelheid van Lewis Hamilton”, zegt Horner in de F1Nation podcast. “Ik bedoel, hij was een seconde sneller”, doelt Horner op de tweede en derde sector op het Jeddah Corniche Circuit. Verstappen kon in de eerste, bochtige sector steeds een gat trekken, maar zijn voorsprong was aan het einde van de ronde weer kleiner. “Je kan daar gewoon niet tegen verdedigen.”

“Het is het meest frustrerende voor een coureur om met zo’n tekort te zitten”, voegt Horner toe. “Dat was echt frustrerend in de laatste drie races. We konden alleen maar kijken naar die dominante performance op de rechte stukken, waar je niets aan kunt doen.”

Hoewel deze woorden weinig hoopgevend klinken voor Verstappen en Red Bull, denkt Horner dat ze nog zeker kans maken op de titel. “Het is nog niet gedaan. Max is een strijder. Als er één coureur is die de titel verdient, dan is het Max wel omdat Mercedes de betere auto heeft gehad. Hij heeft voortreffelijk gereden. Max is met kop en schouders voor mij de coureur van het jaar geweest.”

“We zullen vechten”, verzekert Horner. “We zullen deze race aanvallen met alles wat wij hebben. Als we niet winnen, dan is dat niet omdat we het niet geprobeerd hebben.”