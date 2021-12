Oud-Formule 1-coureur en Sky Sports-analyticus Martin Brundle zegt ontzag te hebben voor Max Verstappens rij- en racevaardigheid, maar vindt het jammer om te zien dat de Nederlander zich met ’tactieken’ bezighoudt waardoor hij mogelijk als ‘oneerlijke coureur’ bestempeld kan worden: “Hij is beter dan dat.”

“De Formule 1 heeft een probleem dat het ontwerp van de circuits, met name met betrekking tot de uitloopstroken voor de ‘veiligheid’, en de sportieve reglementen, de manier waarop Max Verstappen op dit moment kiest om te gaan racen, simpelweg niet kan bevatten”, schrijft Brundle in zijn column voor Sky Sports naar aanleiding van de chaotische Grand Prix van Saoedi-Arabië. Verstappen en Hamilton bakkeleiden op het Jeddah Corniche Circuit in de strijd om de zege, waarbij het zelfs tot een botsing kwam nadat Verstappen zijn plek wilde teruggeven nadat hij in bocht 1 wijd ging.

De enige manier om Verstappen onder controle te krijgen, stelt Brundle, is door ‘eindeloze beoordelingen’ en straffen van de FIA. “Hij heeft, met zijn puntenvoorsprong, het spel gespeeld omdat Lewis Hamilton het zich gewoon niet kan veroorloven om een botsing met hem te hebben en de kans te verliezen om de achterstand in punten te verkleinen.”

“De wagenbeheersing en de sluwheid van Max zijn soms zo groot dat er twijfel blijft bestaan over de vraag of het om hard racen gaat of gewoon om een professionele overtreding buiten de reglementen om”, vervolgt de oud-Formule 1-coureur. “En het zijn die momenten, zoals de beruchte bocht vier in Brazilië, die voor verwarring, controverses en inconsistenties zorgen.”

“Ik heb ontzag voor Verstappens rijvaardigheid en racevaardigheid, en ik ben al voor hem sinds de Grand Prix van China in 2015, toen hij nog in de Toro Rosso reed. Zijn controle achter het stuur is iets om te aanschouwen, maar het maakt me verdrietig dat hij zijn toevlucht neemt tot dergelijke tactieken, hij is beter dan dat”, oordeelt Brundle, die het zonde zou vinden als Verstappen hierdoor als een ‘oneerlijke coureur’ bestempeld zal worden. “Ayrton Senna en Michael Schumacher hadden ook hun gebreken, en ik was aan de ontvangende kant van hen beiden bij gelegenheden, maar het is een flinke deuk in hun immense reputaties, en niet een positieve.”

Zondag zei Brundle al dat Verstappen moet nadenken over zijn manier van rijden. “Dat was gewoon te veel van het goede”, oordeelde de Brit over zijn acties in de race. “Je hebt agressief, vastberaden en pittig racen en dan heb je nog wat we deze avond hebben gezien, wat gewoon te veel was.”