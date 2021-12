Onze maandagcolumnist Sergej Sirotkin had al een gevoel, misschien ligt er nog carriére als professioneel medium in het verschiet voor onze Russische vriend. Dat er iets zou gebeuren in Jeddah tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton was evident maar de race van gisteren was als nooit vertoond. “Max leek bereid het risico te nemen, Lewis werd uitgedaagd.”

Ik weet niet waarom maar ik had van te voren al een vreemd gevoel over deze Grand Prix. Het circuit is overigens erg tof, ik heb een paar rondjes met Nikita Mazepin op de simulator gereden. Veel en snel veranderen van richting en die korte snelle knikken liggen me erg goed, je kan veel snelheid mee de bocht innemen. Dat heb ik liever dan die lange doordraaiers waar je moet wachten en wachten, langzaam op het gas gaan. In Jeddah moet je zoeken naar een zo recht mogelijke lijn over de apex, de bocht aanvallen. Maar het maakt het ook link, een foutje is snel gemaakt.

Lees ook: Emoties lopen hoog op bij Mercedes en Red Bull op boordradio: ‘Dit is bullshit!’

Foto: Motorsport Images

Maar dat gevoel werd gaandeweg het weekend alleen maar sterker, op vrijdag was het al meteen duidelijk dat het close zou zijn. In de kwalificatie ging het verschrikkelijk hard, Verstappen die de muur al toucheert in bocht 2. Dat zei al iets over hoe het spel gespeeld zou worden, ik denk dat hij op pure snelheid misschien sneller was maar door zijn touché in de laatste bocht gaf hij een cadeautje aan Hamilton. Maar dit was al een hard gevecht op zich.

‘Of we botsen, of je gaat aan de kant’

In de race zelf was niet bij te houden wat er allemaal gebeurde. Verstappen was bereid het risico te nemen, bij elke manoeuvre. Hamilton werd steeds uitgedaagd: ‘Ik ben hier, ik haal je in of ik verdedig op deze manier. Of we botsen of je gaat aan de kant. De keuze is aan jou.’ Dat was de mindset van Max, zo leek het. Het was Hamiltons laatste kans om zijn kampioenschapsdroom levend te houden, hij kon het zich niet veroorloven te crashen.

Verstappen was keihard, de hele race lang en Lewis moest op safe spelen. En als je kijkt naar wat er allemaal gebeurd is, is het heel knap dat hij de race gewonnen heeft. Verstappen kon de risico’s nemen maar Hamilton heeft het op de één of andere manier alllemaal overleefd. Dat is toch knap te noemen.

Lees ook: Tijdstraf en strafpunten voor Verstappen na botsing met Hamilton

Het was trouwens wel echt een vreemde botsing in ronde 39. Dat ligt echt wel ingewikkelder dan misschien gedacht, er is nu nog geen straf over uitgesproken (Uiteindelijk is Verstappen gestraft, red.) maar er valt voor beide kanten wat te zeggen. Zoals Verstappen het aanpakte, normaal ga je niet op zo’n manier aan de kant. Steeds langzamer en langzamer en dan nog vrij abrupt remmen. Maar ik snap ook niet waarom Hamilton rechter achter de auto bleef rijden in plaats van bijvoorbeeld schuin. Gelukkig konden ze allebei verder want je wil ook niet dat het door zo’n moment beslist wordt.

De stand nu is hoe dan ook ongelooflijk na al die races, hoeveel zijn het er? 20? 21? Ik weet het niet meer maar we staan na alles wat er gebeurd is op gelijke punten. Dat laat wel zien hoe intens het is geweest dit jaar. Hoe hard er geknokt is en close het is geweest. De laatste in Abu Dhabi wordt hoe dan ook nog één laatste hyperintens weekend. Zin in!

Foto: Motorsport Images