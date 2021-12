Max Verstappen heeft een tijdstraf van tien seconden én twee strafpunten op zijn licentie gekregen voor zijn botsing met Lewis Hamilton in Saoedi-Arabië. De Nederlander behoudt zijn tweede plaats wel.

Het betreft hierbij het incident in ronde 38, toen Verstappen op last van zijn team Hamilton erlangs wilde laten. De Nederlander deed dat omdat hij eerder buiten de baan zogenaamd ‘oneerlijk voordeel’ zou hebben gepakt in duel met Hamilton. Toen hij Hamilton wilde laten passeren, raakte Hamilton hem echter van achter.

‘Abrupt geremd’

Na de data en beelden te hebben bestudeerd en van de teams en coureurs te hebben gehoord, zijn de stewards tot de conclusie gekomen dat de schuld ‘voornamelijk’ bij Verstappen ligt. De belangrijkste reden die ze hiervoor aanwijzen, is dat hij ‘abrupt en significant’ zou hebben geremd. Dit zou zelfs tot een deceleratie van 2.4g hebben geleid.

Red Bull zou Verstappen, voordat hij remde, verder hebben gezegd de positie ‘strategisch’ terug te geven. Verstappen probeerde dat dan ook voor het DRS-detectiepunt te doen. Hamilton wilde hem daar niet passeren, want dan zou Verstappen direct daarna gebruik kunnen maken van dit inhaalhulpmiddel.

Hamilton, zo verklaarde hijzelf bij de stewards, was er verder niet van op de hoogte dat Verstappen de plek zou teruggeven. Hoewel de stewards wel erkennen dat Hamilton erlangs had gekund, snappen ze dat hij Verstappen niet al voor de DRS-detectie wilde inhalen om daarna gelijk teruggepakt te worden.

Zoals gezegd is Verstappen dus voornamelijk als schuldige aangewezen, vanwege het abrupte remmen. Dit komt hem op tien strafseconden bovenop zijn racetijd te staan. Voor de uitslag verandert dat niets; Verstappen blijft tweede. Verstappen heeft ook twee strafpunten gekregen. Hij staat nu op zeven, waar de max 12 punten in 12 maanden is.

