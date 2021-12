“Er is veel gebeurd waar ik het niet mee eens ben”, dat was Max Verstappens analyse na een bizar verlopen Grand Prix van Saoedi-Arabië. Lewis Hamilton versloeg Max Verstappen maar de twee waren vrijwel de hele wedstrijd verwikkeld in een bikkelhard gevecht.

De eerste start verliep nog normaal. De herstart na een rode vlag verliep tumultueus, Verstappen passeerde Hamilton buiten de baan en moest de plek voorafgaand aan de volgende herstart teruggeven. Daarna reed Hamilton nog achterop Verstappen nadat deze zijn plek wilde teruggeven na een nieuw incident in bocht 1. Uiteindelijk kreeg de Nederlander nog een tijdstraf van 5 seconden voor dat incident in de eerste bocht.

“Gelukkig hebben de fans wel een helder beeld van wat racen inhoudt”, reageerde Verstappen sarcastisch op zijn uitverkiezing tot Driver of the Day. “Wat er vandaag allemaal gebeurd is, is ongelooflijk. Ik probeer gewoon te racen, het lijkt wel alsof deze sport meer om straffen draait dan om racen. Voor mij is dit niet F1, gelukkig hebben de kijkers het wel leuk gevonden. Ik heb alles gegeven.”

Verstappen was dus niet te spreken over de gebeurtenissen op het Jeddah Corniche Circuit. “Er is veel gebeurd waar ik het niet mee eens ben maar het is wat het is. Ik heb alles geprobeerd op de baan en de banden hielden het gewoon niet aan het eind. In het begin ging het goed maar in de laatste stint kwam ik gewoon grip tekort. Uiteindelijk toch tweede.”

Over de botsing heerst nog onduidelijkheid bij Verstappen. “Ik weet niet wat daar gebeurde, ik remde af en reed rechts maar Lewis kwam maar niet. En nu naar Abu Dhabi, daar wordt het allemaal beslist. Hopen op een goed weekend.”

