Red Bull-adviseur Helmut Marko zegt dat zijn team de einduitslag van de Grand Prix van Saoedi-Arabië niet accepteert. Volgens Marko kan het team aantonen dat Max Verstappen geen braketest deed bij Lewis Hamilton, toen hij van het team zijn plek terug moest geven.

Verstappen en Hamilton waren opnieuw in een spannend gevecht verwikkeld, dat pas in ronde 37 losbarstte toen Hamilton voor het eerst een inhaalactie plaatste. De twee gingen zij-aan-zij door bocht 1, maar gingen beide naast de baan en vervolgden hun weg. Verstappen kreeg van zijn team te horen dat hij de plek terug moest geven, wat hij in bocht 26 ook probeerde. Hij ging van zijn gas, maar Hamilton begreep niet helemaal waarom en knalde vervolgens tegen de Red Bull aan. De Nederlander moest later alsnog zijn plek teruggeven, maar deed dat op zo’n manier dat hij de plek weer direct kon terugpakken. Hij kreeg uiteindelijk vijf seconden tijdstraf voor het incident in bocht 1, waar hij de baan afsneed en er een voordeel aan overhield. Maar de uitslag staat als het aan Red Bull ligt nog niet vast.

“Wij accepteren dit resultaat niet”, zegt Red Bull-adviseur Helmut Marko in gesprek met onder andere FORMULE 1. “Onze engineers kijken er nu naar, we denken dat we kunnen aantonen dat er geen braketest plaatsvond.” Volgens Marko schatte Hamilton de situatie verkeerd in en remde Verstappen constant, waardoor er geen sprake was van een braketest. “Toen knalde hij tegen onze auto en helaas waren er twee sneetjes in de achterband. Dat was dusdanig hevig dat we niet meer konden aanvallen.”

Bij Marko heerst dan ook het gevoel dat zij anders behandeld worden. “Bij de tweede start lag Hamilton meer dan tien autolengtes achter. Vettel kreeg daar in Boedapest een straf voor. Met deze actie bereidde hij zijn banden beter voor. Vervolgens duwt hij Max van de baan, geen reactie. We hebben dus het gevoel dat wij niet hetzelfde worden behandeld.”

Door de zege van Hamilton en tweede plek voor Verstappen gaan de twee titelrivalen met een gelijke stand de laatste race van het seizoen tegemoet. “We moeten in Abu Dhabi winnen”, weet Marko ook. “We hebben laten zien dat we competitief zijn, onder welke omstandigheden dan ook.”