Het was een zware avond voor Lewis Hamilton in Saoedi-Arabië, waar hij na een intens duel met Max Verstappen de zege pakte. De Brit probeerde ‘verstandig en zo sterk mogelijk’ te zijn in deze race en prijst de volharding van het team in de tweede seizoenshelft.

Het leek een rustige race te worden voor Hamilton, die een prima start had en de leiding behield. Valtteri Bottas hield zijn tweede plek vast en kon zo dus rugdekking bieden ten opzichte van Max Verstappen. Maar na tien ronden begon de chaos na een crash van Mick Schumacher, waarna het plots een knotsgekke race van veertig ronden zou worden. Twee rode vlaggen, meerdere virtuele safety cars en gesteggel op de baan: Lewis Hamilton en Max Verstappen waren opnieuw verwikkeld in een verhit duel en het leidde tot de nodige incidentjes. Verstappen moest uiteindelijk zijn plek teruggeven aan Hamilton, maar pakte die vervolgens direct terug. Vervolgens had de Nederlander wat minder grip en verloor snelheid waardoor Hamilton naar de zwaarbevochten zege kon rijden.

“Ik rij al een tijdje mee in de Formule 1, maar dit was zeker zwaar”, aldus Hamilton. “Ik probeerde verstandig te zijn en zo sterk mogelijk te zijn, met al mijn ervaring de auto op de baan te houden en het schoon te houden. Het was moeilijk. We hielden het vol als een team. we kregen van alles naar ons hoofd geslingerd in deze tweede seizoenshelft. Ik ben trots op iedereen”, aldus de Brit.

Er waren veel momenten in de race, maar hét moment was uiteraard het contact met Verstappen. “Ik begrijp niet zo goed waarom hij plots zo hard op de rem ging, ik knalde tegen hem aan”, legt Hamilton uit. “Toen ging hij door. Ik kreeg daarna pas te horen dat hij ons erlangs zou laten. Het was verwarrend.”

Deze uitslag betekent dat Hamilton en Verstappen evenveel punten hebben nu de Formule 1 naar Abu Dhabi trekt voor de allerlaatste race van het zinderende seizoen. Hamilton durft nog niet te zeggen wie daar beter zal zijn. “Zij hebben ruwe snelheid, het was lastig om ze in te halen. We hebben het geweldig gedaan met wat we hebben. Bottas heeft het goed gedaan door punten voor de team te pakken. Deze is voor iedereen in de fabriek” aldus Hamilton.