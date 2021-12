De Grand Prix van Saoedi-Arabië leverde veel spektakel op de baan op, maar het kreeg nog een andere dimensie door de gesprekken op de boordradio’s van Mercedes, Red Bull én de FIA. De coureurs en teams zaten elkaar op meerdere momenten in de race dwars, wat leidde tot enkele opmerkelijke boordradio’s.

Het lijkt een wat kalme race te worden in Saoedi-Arabië na de grotendeels probleemloze start, maar na tien ronden komt plots de safety car op de baan na een crash van Mick Schumacher. De Duitser heeft zijn Haas in bocht 22 geparkeerd en de bolide moet weggesleept worden.

Lees ook: Verstappen en Hamilton naar de stewards om uitleg te geven over bizarre botsing

Mercedes grijpt die kans om beide coureurs naar binnen te halen voor een pitstop. Raceleider Lewis Hamilton gaat van mediums naar de harde band en even later komt ook Valtteri Bottas, die een gat creëert naar zijn teamgenoot om de pitstop makkelijker te maken voor het team, binnen. Hij houdt daarbij wel Max Verstappen op, die daarop ook op de boordradio roept dat dat niet zou mogen. “Dat was een

Geluk bij een ongeluk

Maar voor Verstappen volgt na die tegenslag goed nieuws: de rode vlag wordt gezwaaid. Dat betekent dat de race even stil komt te liggen zodat de tecpro-muur hersteld kan worden, maar tijdens de code rood mag Verstappen banden wisselen. Geluk voor Verstappen, tegenvaller voor Hamilton, die op de boordradio laat merken dat hij het er niet mee eens is.

“Waarom is het een rode vlag?”, vraagt hij aan engineer Peter Bonnington. “Zoek uit waarom dit gedaan wordt”, dringt Hamilton aan. “De bandenmuur ziet er prima, dit slaat nergens op. Wat een bullshit”, oordeelt een duidelijk gepikeerde Hamilton. “Dit is toch gewoon een gok die ze genomen hebben, toch?”, vraagt Hamilton vervolgens over de strategie van Verstappen. “We wisten dat er een risico was voor een rode vlag maar we hadden het niet verwacht”, reageert de hoofd strategie, James Vowles. “We hebben de potentie, er zijn nog steeds kansen”, moedigt hij de Brit aan.

Lees ook: Marko woedend: ‘Wij accepteren het resultaat van GP Saoedi-Arabië niet’

Bij de herstart is het Hamilton die beter weg is, maar Verstappen geeft zijn leiding niet cadeau. De Nederlander slaat naast de baan terug, hindert vervolgens Hamilton wat en Esteban Ocon profiteert van dat gebakkelei. Ook daar is Hamilton niet van gediend: “Dat was de hele kerbstone!”, laat hij aan zijn team weten. “Ik lag voor hem toen we de bocht in gingen. Ik moest echt in de remmen daar om een botsing te voorkomen”, vervolgt hij.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Masi heeft het druk

Het psychologische spelletje barst los en zelfs de FIA gaat zich er nu mee bemoeien. “We geven jullie de kans om vanaf de tweede plek te starten”, zegt wedstrijdleider Michael Masi tegen Red Bull. “We zullen het intern bespreken”, antwoordt Jonathan Wheatley, sportief directeur Red Bull, die later pas te horen krijgt dat het dan gaat om een positie achter Hamilton, de derde plek, gaat. Ze gaan na het intern beraad in op het aanbod: “Voor de zekerheid, dat gaat dan om Ocon één, Lewis twee en Max drie?”, vraagt Wheatley. “Dat is correct”, aldus Masi. En zo geschiedde.

Ook bij die herstart verloopt niet alles vlekkeloos, maar klachten op de boordradio’s zijn er dit keer niet van de twee titelrivalen. Verstappen neemt de leiding over na een gewaagde inhaalactie, Hamilton rijdt plots op de derde plek en mag in zijn handen wrijven dat het contact met Ocon meevalt.

In ronde 37 gaat het dan opnieuw los op de boordradio’s als Hamilton de DRS heeft en in bocht 1 probeert in te halen. De twee gaan zij-aan-zij door die bocht, maar halen het allebei niet. “Deze gast is echt f$^& gek”, roept Hamilton na dat moment. Verstappen krijgt later die ronde van zijn team te horen dat hij die positie moet teruggeven aan Hamilton. Dat doet hij door in bocht 26 van zijn gas te gaan, maar Hamilton verwacht dat niet en knalt vol tegen de Red Bull aan. Opvallend feit: Hamilton krijgt het bericht van zijn team, dat Verstappen dat dus van plan is, pas ná het contact.

Lees ook: Verstappen na bikkelhard gevecht: ‘Dit is geen F1, draait meer om straffen’

“Hij gaf me een braketest!”, schreeuwt Hamilton dan ook. ‘Mijn vleugel is stuk!”, meldt hij vervolgens. Bij Mercedes zien ze dat de schade meevalt, maar geheel blij zijn ze niet. Sportief directeur Ron Meadows springt op de radio met de FIA. “Mogen we hem inhalen?”, vraagt hij wat paniekerig. Masi antwoordt bevestigend. “Dan moet hij langzamer gaan en ons die kans geven! We hadden geen idee dat hij dat zou doen!”, schreeuwt Meadows het uit. “Sorry Ron, maar ik heb het je gezegd”, kaatst Masi de bal terug. “Nee, nee! Je vertelde me het op het moment dat het gebeurde! Ik vertelde het op dat moment aan de engineer”, aldus Meadows. Masi: “Ik kan maar zoveel knoppen tegelijk indrukken.”

‘Dit is geen Formule 1’

Aan de andere kant van de twee kemphanen krijgt Verstappen dus te horen dat hij de plek moet afstaan. “Max, geef de positie terug aan Hamilton, doe dat strategisch”, krijgt hij te horen van engineer Gianpierro Lambiase, voorafgaand aan die tik. “Ik weet niet wat hier gebeurt Max, hij gaat er niet langs”, zegt Lambiase ná de tik. Verstappen vraagt vervolgens het team om de banden te controleren, de pitmuur stelt hem gerust: die zijn in orde. “Ik heb geen idee wat er aan de hand is”, verbaast Lambiase zich nog wel.

Verstappen verliest vervolgens veel tijd omdat zijn mediumband begint te slijten en hij dus grip verliest. Voor Hamilton is het op de harde band dan ook makkelijk om alsnog de zege te pakken. Verstappen wordt nog wel tot Driver of the Day verkozen, maar de Nederlander pakt dat moment aan om zijn ongenoegen te uiten over de gang van zaken. “Gelukkig hebben de fans wel een helder beeld van wat racen inhoudt”, reageert Verstappen sarcastisch op zijn uitverkiezing. “Wat er vandaag allemaal gebeurd is, is ongelooflijk. Ik probeer gewoon te racen, het lijkt wel alsof deze sport meer om straffen draait dan om racen. Voor mij is dit geen Formule 1, gelukkig hebben de kijkers het wel naar hun zin gehad. Ik heb alles gegeven.”

Foto: Motorsport Images