Max Verstappen en Lewis Hamilton moeten zich later vanavond nog melden bij de stewards om uitleg te geven over hun bizarre botsing in ronde 38 van de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

De botsing vond plaats in bocht 27, waar Verstappen Hamilton er op last van de stewards langs wilde laten. De Nederlander was door zijn team Red Bull geïnstrueerd om dit te doen om een tijdstraf te voorkomen nadat hij eerder in de race buiten de baan voordeel pakte in duel met Hamilton.

Verstappen ging dus in de ankers, maar Hamilton was – zo bevestigde hij na de race – door Mercedes nog niet ingelicht dat hij de plek zou krijgen. De Brit had toen het gebeurde dan ook het idee dat Verstappen hem een brake test (remmentest, red.) gaf en tikte Verstappen van achter behoorlijk hard aan.

Verstappen liet Hamilton er later alsnog langs, maar pakte hem toen ook gelijk weer terug. Uiteindelijk kreeg Verstappen een tijdstraf van vijf seconden voor het buiten de baan voordeel pakken. Hamilton haalde hem later alsnog in en won de race. Verstappen en Hamilton moeten zich voor de botsing dus nog verantwoorden.

