Lewis Hamilton verloor naar schatting van Mercedes ’tot bijna vier tienden per ronde’ door de schade die hij opliep in de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Dat Hamilton vervolgens nog wel voor de snelste raceronde ging, was volledig zijn eigen keuze, aldus trackside engineering director Andrew Shovlin.

Het was een hectische race voor Lewis Hamilton. Bij de tweede herstart in Saoedi-Arabië had hij licht contact met Esteban Ocon en richting het einde van de race liep hij nog meer schade op bij het incident met Max Verstappen, die de Brit voorbij wilde laten. Hamilton won uiteindelijk de race met een voorsprong van elf seconden nadat Verstappen tijd verloor door de slijtage aan de mediums. Zo makkelijk was het echter niet voor de Brit, stelt Mercedes.

“Het nam steeds meer toe”, doelt Mercedes’ trackside engineering director Andrew Shovlin op het tijdsverlies door de schade aan de auto. “Het begon met iets van één of twee tienden nadat hij in de sandwich zat met Esteban. Na Max verloren we de hele endplate en verloren we tot wel bijna vier tienden per ronde.”

Hamilton zette uiteindelijk nog wel aan voor de snelste raceronde en in ronde 47 pakte hij die ook. Mercedes drong echter niet aan op die snelste raceronde, laat Shovlin weten. “Hij is erg vastberaden. Wij waren in tweestrijd, we zagen anderen worstelen met banden en we konden zien dat de vleugel zeker niet op de auto zou blijven zitten na de avond die het had. Het is een lastige beslissing om voor dat puntje te gaan, of dat je het op safe speelt. Uiteindelijk was het Lewis die het besluit nam en hij werd daar waarschijnlijk bij geholpen door het feit dat hij de vleugel niet kon zien. Als hij het op de tv had gezien, zoals wij, dan had hij er misschien anders over gedacht”, besluit Shovlin.