Waar het vaak bij subtiele verwijzingen is gebleven dit jaar hield Lewis Hamilton zich na de Grand Prix van Saoedi-Arabië niet in. “Max gaat te ver, ik heb al heel vaak botsingen moeten voorkomen.” Verstappen is zelf vooral niet te spreken over de tijdstraf die hij kreeg: “Waarom ik wel en hij niet?”

Drie incidenten waren bepalend in de race. Er was de verdediging van Verstappen bij de eerste herstart, daarbij haalde hij bocht 2 niet en moest hij bij de volgende herstart Hamilton en ook Esteban Ocon voorlaten. Later in de race verdedigde hij hard zijn positie bij een aanval van Hamilton, dit keer kwamen ze beiden buiten de baan tussen bocht 1 en 2. Verstappen kreeg daarop het commando om de positie terug te geven, bij de eerste poging om dat te doen botste Hamilton achterop de Red Bull.

Lees ook: Emoties lopen hoog op bij Mercedes en Red Bull op boordradio: ‘Dit is bullshit!’

Racewinnaar Lewis Hamilton liep min of meer leeg na de race. “Ik doe alles om mijn hoofd koel te houden en dat was erg moeilijk vandaag. Er zijn anderen die alles doen om te verdedigen of in te halen. Ik heb met veel coureurs geknokt in 28 jaar racen, veel verschillende karakters. En er zijn een paar die de grenzen overschrijden. De regels lijken niet voor hen te gelden of denken er gewoon niet aan. Vandaag wilde ik op de baan antwoorden, mijn auto tussen de witte lijnen houden en het op de juiste manier doen.”

Foto: Motorsport Images)

Desgevraagd bevestigde Hamilton dat hij vindt dat Verstappen over de grens te ver gaat. “Hij gaat zeker te ver. Ik heb al zo vaak botsingen moeten voorkomen met de man.” D afspraken die vooraf over de eerste twee bochten gemaakt zijn, waren wat Hamilton betreft helder. “Je mag daar niet buiten de baan inhalen. (…) We hebben meerdere momenten gehad in dit seizoen, in Brazilië bijvoorbeeld. Maar daar was het niet duidelijk, daar is het toegestaan. Maar je mag niet inhalen buiten de baan en je positie behouden.”

Lees ook: Verstappen en Hamilton naar de stewards om uitleg te geven over bizarre botsing

Verstappen ging daar nog op in tijdens persconferentie, al wilde hij er niet teveel woorden aan vuil maken. “Ik vind het dan wel interessant dat ik gestraft wordt maar hij niet terwijl we beiden buiten de baan zijn geweest. We haalden beiden de bocht niet maar het is goed zo. Ik wil er niet teveel tijd aan besteden, we moeten weer vooruitkijken. We staan gelijk in punten en dat is mooi voor sport. Maar het gaat de laatste tijd teveel over witte lijnen en straffen en minder over racen. Dat vind ik erg zonde.”

De Nederlander was van mening dat hij het teruggeven van de positie voorafgaand aan de uiteindelijke botsing goed aanpakte. “Ik schakelde terug en bleef rechts rijden, ik vroeg me alleen af waarom hij zo dicht achter me bleef rijden en niet inhaalde. En toen botste hij dus achterop.”

Hamilton verdedigde het vanuit zijn positie. “Ik kreeg het niet goed door en begreep niet wat er aan de hand was. Hij hield ineens in en bewoog ook een paar keer. Ik dacht nog: speelt hij een spelletje ofzo? De boodschap kwam door net op het moment dat hij afremde, ik knalde er bijna vol op maar gelukkig konden we allebei door. Kijk, voor hem maakt het niet uit als we beiden niet finishen. Voor mij wel, ik heb die punten hard nodig. Het wordt interessant wat er nu gebeurt, ik ben rustig. Het voelt alsof ik in de ring sta voor een boxpartij, ik ben er klaar voor.”

Lees ook: Verstappen na bikkelhard gevecht: ‘Dit is geen F1, draait meer om straffen’

Foto: Motorsport Images