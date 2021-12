In Paddockpraat praten verslaggever Daan de Geus, Mike Mulder en Sjaak Willems na over de krankzinnige Grand Prix van Saoedi-Arabië. De start, de herstart, de manoeuvre en het vooruitzicht voor komend weekend. We kunnen ons klaarmaken voor een nog nooit vertoonde apotheose, 2021 blijft verrassen!

Lees ook: Column Sirotkin: ‘Verstappen bereid het risico te nemen, Hamilton steeds uitgedaagd’