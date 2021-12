Fernando Alonso verwacht dat Max Verstappen de titel wint in Abu Dhabi. Volgens de Spanjaard verdient de Nederlander dat omdat hij ‘het hele jaar een stapje verder dan de rest’ was.

“Iedereen is anders, ik weet dus niet hoe zij dit aanpakken”, antwoordt Alonso, gevraagd hoe het, met zijn ervaring als wereldkampioen van 2005 en 2006, voor de twee coureurs moet zijn. Lewis Hamilton en Max Verstappen staan aan de vooravond van de laatste race, die zij met gelijke stand ingaan. “Zij lijken op het top van hun kunnen te zitten, ze maken geen fouten en zitten op de limiet”, oordeelt Alonso. “Ze zijn altijd één of twee omdat ze op een ander niveau zitten.”

“Dit wordt een spannende race voor ze”, vervolgt Alonso. “Mercedes lijkt beter te presteren en heeft wat races gewonnen, maar Max rijdt één stap verder dan ons. Dat rondje in Jeddah (de laatste kwalificatieronde, red.) kwam van Max, niet van de Red Bull. Mercedes verdient de constructeurstitel, Max was het hele jaar een stapje verder dan de rest van het veld.”

Lees ook: FIA wijst coureurs voorafgaand aan GP Abu Dhabi op straf bij onsportief gedrag

Foto: Motorsport Images

Alonso heeft zich dit jaar al vaker positief uitgelaten over Verstappen, maar benadrukt dat het niet daardoor komt dat hij denkt dat Verstappen de titel gaat winnen. “Max verdient het. Hij reed de Red Bull naar een ander niveau. Ze zijn goed voorbereid, professioneel, toegewijd. Ze rijden allebei op de limiet, het is interessant om het van buitenaf te zien.

Voor wie hij dan is? “Niemand. Ik zit niet in het gevecht, ik steun mijn team”, benadrukt de Alpine-coureur. “Wij strijden om de vijfde plek bij de constructeurs. We hebben een goede voorsprong op AlphaTauri, maar je weet nooit wat er gebeurt. Als autosport-fan volg je wat er vooraan gebeurt. Leuk om van buitenaf te kijken. Ik kan een mening hebben, maar iedereen heeft een andere. Ik steun niemand.”

Lees ook: Verstappen: ‘Ik word anders behandeld dan andere coureurs, dat is niet eerlijk’

Eerder vandaag zei Verstappen dat hij zich oneerlijk behandeld voelde door de stewards. Alonso weet niet zeker over welke gevallen dat gaat, maar uiteindelijk moeten de coureurs volgens hem de besluiten respecteren. “Het is lastig om hierop te antwoorden omdat je er niet bij betrokken bent. De stewards nemen het besluit waarvan zij denken dat het juist is. Van een coureursstandpunt willen we consistentie over wat we kunnen en mogen, maar we respecteren altijd het besluit van de stewards.”