Met de testdagen in zicht nadert het nieuwe seizoen al snel. Het wordt ‘extreem spannend’ jaar, stelt Esteban Ocon, waarin ‘de kaarten opnieuw geschud’ zijn: “We weten niet wie er vooraan zal staan.”

Ocon hoopt dit seizoen voort te bouwen op een prima 2021. De Fransman schreef vorig jaar de Grand Prix van Hongarije op zijn naam en scoorde in totaal 74 punten. Met de nieuwe regels is het echter nog maar de vraag of Alpine er sterk voor zal staan, of dat het opnieuw in het middenveld zal strijden. “Het is een extreem spannend jaar voor de Formule 1 en voor ons als team”, zegt Ocon bij de presentatie van de A522. “De kaarten zijn opnieuw geschud. Het is een frisse start en we zullen niet meteen weten wie er vooraan zal staan. We weten niet wat er gaat gebeuren.”

“Je zou kunnen zeggen dat dat voor wat angst zorgt, nu we het onbekende naderen, maar dat vind ik juist spannend”, voegt Ocon toe. De Fransman ziet geen reden tot zorg als Alpine er aan het begin nog niet goed voor staat. “Het gaat er niet per se om wie het seizoen het snelst zal beginnen, maar meer om wie het het snelst zal eindigen. We weten allemaal dat de teams volop zullen blijven ontwikkelen. Het wordt haast een race in de designkantoren, weg van het circuit.”

Uiteindelijk hoopt Ocon dat de nieuwe regels hun werk doen en ervoor zullen zorgen dat de coureurs makkelijker anderen op de baan kunnen volgen en vervolgens meer kunnen inhalen. “Het wordt een geweldige uitdaging voor ons als coureurs. Hopelijk kunnen we de auto’s beter volgen en genieten van spannendere races. We zullen het wel zien. Dit moet allemaal nog bevestigd worden. We zullen na de testdagen wel een beter beeld hebben.”

De shakedown in Barcelona en de testdagen in Bahrein zullen wat meer duidelijkheid kunnen verschaffen, ook voor wat betreft de rangorde. Maar tot die tijd maakt Oocn zich daar weinig zorgen om. “We weten niet waar onze concurrenten zullen staan, maar we zullen ons enkel op onszelf concentreren. Je hoort altijd geruchten van de andere teams. Sommige teams zullen een voorsprong hebben, andere teams weer niet. Het valt moeilijk te zeggen. Wat ik wel weet, is dat we volop zullen pushen. Het is ons doel om zonder spijt uit de raceweekenden te komen en alles te leveren wat mogelijk is met wat we hebben. Dat is hoe ik het seizoen benader”, besluit Ocon.

