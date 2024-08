Autocoureur en F1-analist Tom Coronel heeft exclusief voor FORMULE 1 Magazine een tussenrapport gemaakt op basis van de eerste seizoenshelft. Zonder een blad voor de mond te nemen geeft hij alle coureurs een cijfer met bijbehorende toelichting. In de aanloop naar de Dutch GP in Zandvoort laten we iedere dag iemand de revue passeren.

Vandaag: Oliver Bearman. Cijfer: 6,5.

Tom Coronel: “Oliver Bearman heeft één race gereden, de GP van Jeddah in Saoedi-Arabië, als vervanger van de zieke Carlos Sainz bij Ferrari. En dat heeft hij met een zevende plaats prima gedaan natuurlijk. Met zijn optreden heeft hij voor zichzelf een stoeltje voor volgend seizoen verdiend bij Haas. Maar je zag ondanks alle euforie na Jeddah wel dat hij nog veel snelheid tekort komt en moet rijpen. Hij heeft zeker potentie en krijgt nu gelukkig de kans.”

“De route van Oliver Bearman naar de Formule 1 is wat mij betreft wel een schoolvoorbeeld van hoe het voor de jonge garde zou moeten gaan. Je hebt talent, je krijgt een kans, je laat het zien en er komt een vervolg. Zo’n kans gun ik jongens als Kimi Antonelli en Felipe Drugovich ook. Terug naar Bearman dan: hij heeft één race gereden. Dat deed hij naar behoren en daarom geef ik hem een 6,5, maar hij heeft beslist de potentie om door te groeien. Het talent is aanwezig.”