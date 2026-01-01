Een aanvankelijk redelijk belegen jaar krijgt door Max Verstappen alsnog een onverwachte wending. FORMULE 1 Magazine reisde ook dit seizoen bij diens wereldreis in zijn schaduw mee. Vijf redacteuren en drie columnisten in een korte bijdrage over hun persoonlijke herinnering aan Verstappen in 2025. Deel 8 (slot): verslaggever Gerard Bos over een nuchtere, want altijd reële Max Verstappen.

Max Verstappen en de Grand Prix van Hongarije blijken in 2025 geen goede match. In het sportief slechtste weekend van het jaar spreken we elkaar meermaals kort. Het loopt voor geen meter in Boedapest, met de RB21 valt niks te beginnen: achtste in de kwalificatie, negende in de race. “Zo gaan we geen wedstrijd meer winnen dit jaar”, klinkt het ten overstaan van de media. Daags ervoor liet hij zich na de kwalificatie ook al in soortgelijke bewoordingen uit. Team en coureur proberen van alles, maar de auto gaat niet. “Het is rijden op ijs.”

Vlak voor de race zie ik hem vanuit de Red Bull-hospitality de paddock oversteken naar de pitbox: blik op oneindig, gefocust. Ik wens hem in het voorbijgaan kort succes. In al zijn focus gaat het ogenschijnlijk langs hem heen. Hij zet nog twee ferme stappen, maar draait dan toch kort zijn hoofd. Een veelzeggende blik fungeert als reactie, in combinatie met een relativerende glimlach. Vrij vertaald: ‘Dankjewel, maar we weten allemaal dat het niets gaat worden vandaag.’

Dat blijkt te kloppen. Maar wie denkt dat hij na het echec van Boedapest ten einde raad is, komt bedrogen uit: Verstappen blijft kalm, koel en áltijd zichzelf. Balen doet hij heus, maar gelukkig is het zomerstop. Even genieten dus. “Want ik heb óók gewoon vakantie.” Heerlijk, altijd nuchter en reëel.

