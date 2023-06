En route naar Spielberg kon je ze dinsdagavond bij de Raststätten op de Duitse Autobahn niet missen, de Nederlandse racefans. Orange Army stond er naast het logo van Max Verstappen met grote letters op het T-shirt van een jongeman gedrukt, toen ik onderweg een milkshake bij McDonald’s bestelde. De invasie van Nederlandse fans is begonnen. Niet met tanks, maar met campers, trucks en volgepakte personenauto’s.

Komend weekeinde wordt er een nieuw bezoekersrecord verwacht bij de Oostenrijkse GP op de Red Bull Ring. Dat heeft natuurlijk vooral te maken met Max Verstappen, die met zijn prestaties een halve natie in beweging heeft gekregen. Volgens een plaatselijke krant worden er deze week 300.000 (driehonderdduizend) Nederlandse fans verwacht: vijf keer een volle Amsterdam Arena.

“Driehonderdduizend? Onzin, dat lijkt me aan de hoge kant”, zegt de Oostenrijkse journalist Gerhard Kuntschik. “Zoveel Nederlanders zullen er niet zijn, al zag ik vanuit Wenen alleen maar auto’s met gele nummerplaten deze kant opgaan.”

Toen ik donderdagochtend rond een uur of tien met collega Ivo Op den Camp bij het circuit arriveerde, waren de campings al aardig volgelopen en klonken de Nederlandstalige hits uit de speakers. Hoe gekker, hoe beter, lijkt ook dit jaar het parool van de Nederlandse gasten. Bijzonder om te zien hoe creatief mensen kunnen zijn. De Oostenrijkse middenstand is in ieder geval ‘dolblij met de Hollanders’. Volgens de gastvrouw van ons pension profiteert de hele regio Steiermark, tot aan Graz toe, van de invasie.

Het kan verkeren. Toen de Oostenrijkse GP in 2014 na een afwezigheid van ruim tien jaar terugkeerde op de Formule 1-kalender, kwamen er over drie dagen 225.000 mensen op af. Een jaar later waren dat er nog maar 120.000, waarvan 55.000 op de racedag. Vanaf dat moment en door de komst van de Max Verstappen Tribune(s) is de Grand Prix een grote hit onder Nederlandse fans geworden. En de aantallen lijken elk jaar alleen maar te groeien. Vorig jaar passeerden 303.000 fans de poorten. Een ware invasie inderdaad, van grotendeels Nederlandse fans.

De investeringen van Red Bulls medeoprichter Dietrich Mateschitz (vorig jaar overleden) in de regio Steiermark en de Red Bull Ring hebben hun uitwerking niet gemist. De gastvrijheid, faciliteiten (ook op de campings) en de sprookjesachtige locatie lokken dit jaar opnieuw tienduizenden Nederlanders. Het feest kan beginnen. Ditmaal hopelijk zonder laakbaar gedrag van fans, diefstal en nare, ongepaste incidenten met vrouwelijke bezoekers.

