Op de Red Bull Ring in Oostenrijk staat zaterdag – na Baku, Azerbeidzjan – alweer de tweede sprintrace van het seizoen op het programma. In totaal staan er dit seizoen zes op het programma. Hoe werkt een sprintrace alweer precies? Wij zetten nog even alles voor je op een rij.

Hoe lang duurt een sprintrace?

De F1 sprint is een race van 100 kilometer zonder verplichte pitstops. De F1-commissie en de FIA hebben voor dit seizoen het format van het sprintweekend enigszins gewijzigd. Zo is er een extra kwalificatiesessie aan het schema toegevoegd.

Hoe ziet een sprintweekend eruit?

In de nieuwe opzet vindt er op zaterdagochtend een nieuwe ‘sprint shootout’ plaats. Deze vervangt de tweede vrije training. De traditionele kwalificatie voor de Grand Prix op zondag is verplaatst naar de vrijdag. Dit betekent dus dat er in de loop van het weekend slechts één vrije training zal zijn. De zaterdag is omgedoopt tot ‘sprintdag’. Het resultaat van de sprintrace op zaterdag heeft geen invloed op de startopstelling voor zondag.

Hoe werkt de sprint shootout?

De sprint shootout bepaalt de startopstelling voor de sprintrace. In de shootout wordt hetzelfde format van de traditionele kwalificatiesessie gebruikt. Deze bestaat dus uit drie delen (Q1, Q2 en Q3). Alleen de sessietijden zijn korter: Q1 duurt 12 minuten, Q2 10 minuten en Q3 acht minuten.

Hoe zit het met de puntentelling?

In de sprintrace ziet de puntentelling er als volgt uit:

P1 – 8 punten

P2 – 7 punten

P3 – 6 punten

P4 – 5 punten

P5 – 4 punten

P6 – 3 punten

P7 – 2 punten

P8 – 1 punt

Waar vinden de sprintraces dit seizoen plaats?

Er zijn dit seizoen in totaal zes sprintraces, een verdubbeling ten opzichte van het seizoen 2022. De eerste sprintrace in Baku werd gewonnen door Sergio Pérez (foto boven).

29 april: Azerbeidzjan – pole Charles Leclerc, winnaar Sergio Pérez

1 juli: Oostenrijk

29 juli: België

7 oktober: Qatar

21 oktober: Austin

4 november: Sao Paulo

Samenvatting sprintrace Baku

Zie hieronder nog eens de samenvatting van de eerste sprintrace van het seizoen in Baku, die werd gewonnen door Red Bull-coureur Sergio Pérez.

Kijk hier voor het volledige tijdschema van de Grandf Prix van Oostenrijk

