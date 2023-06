Na een kort overzees tripje naar Canada is de Formule 1 terug in Europa. Komend weekend staat op de Red Bull Ring in Spielberg de Grand Prix van Oostenrijk op het programma.

Een thuiswedstrijd voor Red Bull Racing en Max Verstappen, die vorig jaar de sprintrace won, maar het hoofdmenu aan Charles Leclerc moest laten. De overwinning van de Monegask in de Oostenrijkse Alpen was (voorlopig) zijn en Ferrari’s laatste zege.

Charles Leclerc won vorig seizoen de Grand Prix van Oostenrijk (Motorsport Images)

Tweede sprintrace van het jaar

Ook dit jaar is de Red Bull Ring het toneel van een sprintrace, de tweede van dit seizoen na de Grand Prix van Azerbedizjan. Veel actie dus komend weekend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, dit zijn de bijbehorende starttijden.

Tijdschema Grand Prix van Oostenrijk

Vrijdag 30 juni

13:30 – 14:30 uur: Eerste vrije training

17:00 – 18:00 uur: Kwalificatie Grand Prix

Zaterdag 1 juli

12:00 – 13:00 uur: Kwalificatie sprintrace

16:30 – 17:00 uur: Sprintrace

Zondag 2 juli

15:00 – 17:00 uur: Grand Prix van Oostenrijk

