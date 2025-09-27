In navolging van het GT3-succes van Max Verstappen op de Nordschleife heeft ook vader Jos Verstappen zaterdag de champagnekurken kunnen laten knallen. Hij deed dat in het Belgische St. Vith waar hij zich samen met navigator Renaud Jamoul verzekerde van de titel in het Belgian Rally Championship.

Verstappen kwam in actie bij de East Belgian Rally, die hij twee jaar geleden al eens op zijn naam schreef. Op voorhand had hij aan een negende plaats genoeg om zich al te verzekeren van de titel. Verstappen voldeed daar in een Skoda Fabia RS Rally2 met zijn derde plaats ruimschoots aan.

Jos Verstappen neemt deel aan rally’s namens Verstappen.com Racing en wordt ondersteund door het professionele team van Wevers Sport.

