Ook Imola wil een handje helpen in 2020: ‘Back-to-back met Monza?’

Terwijl er druk wordt gezocht naar data en locaties voor een alternatieve kalender voor 2020, heeft de leiding van het circuit in Imola zich vrijwillig aangeboden voor een race zonder publiek.

Het is niet voor het eerst dat de mensen van het Autodromo Enzo e Dino Ferrari zich vanuit het niets aanbieden aan de F1. Eerder gebeurde dat al nadat net was aangekondigd dat de Grand Prix van China werd uitgesteld in verband met de uitbraak van het corona-virus. Dat aanbod werd uiteraard van tafel geveegd toen Italië zelf keihard werd geraakt door de crisis.

En Uberto Selvatico Estense, de president van het circuit, ziet nu mogelijkheden om dat aanbod opnieuw te doen, free of charge. “Deze situatie is een kans voor ons om ons kandidaat te stellen voor een race dit seizoen. We hebben uiteraard wel toestemming van de overheid nodig”, zegt hij tegen Motorsport.com. “De F1-organisatie heeft races nodig om aan zijn verplichtingen aan de FIA te voldoen en een kampioenschap te organiseren. Waarom denken ze dan niet aan Imola? Uiteraard bieden we de baan gratis aan, dan praten we daarna wel over onze kosten als dat nodig is en kan. Misschien kan er hulp komen vanuit de regio, we zijn in ieder geval niet in de positie om een promotors-fees te betalen.”

‘Geen publiek dus veel goedkoper’

Mocht het seizoen daadwerkelijk aanvangen, dan lijkt er voorlopig achter gesloten te worden geracet. Daarmee wordt het organiseren een stuk minder ingewikkeld, meent Estense. “Dat maakt het alleen maar makkelijker. We hoeven niet naar de tribunes om te kijken, we hoeven ons niet druk te maken om het onderkomen van de VIPS en dat soort dingen. Daar wordt het wel goedkoper van. Ze willen toch ook al voetballen zonder publiek.”

Imola beschikt over de benodigde FIA Grade 1-status om een Formule 1-race te mogen organiseren. Het circuit heeft in totaal 26 Formule 1-races georganiseerd, waarvan de laatste in 2006. Contact over een terugkeer is er nog niet geweest met de FIA of de FOM: “Misschien kunnen we een back-to-back doen met Monza (1 september op de kalender, red.) om te kosten te besparen”, oppert Estense die een later moment in het jaar ook nog wel ziet zitten. “Vorig jaar was het prima weer in oktober, begin november ook dus bang zijn we dat betreft niet. Ik denk dat men wel terug wil naar Imola, voor ons is het een droom.”