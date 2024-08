Met de Dutch GP in aantocht bereiden we je alvast voor op het raceweekend in de duinen. Daarom laten we je in de zomerstop iedere vrijdag verhalen horen van mensen op en rondom het circuit in de special ‘Op weg naar Zandvoort’. In de tweede aflevering oud-profvoetballer en ras-Zandvoorter Piet Keur, misschien wel één van de kleurrijkste figuren van de kustplaats.

Keur groeide op bij het circuit en haalde daar vroeger kwajongensstreken uit. Van illegaal racen op de baan tot stiekem BBQ’en met de F1-coureurs. “Ik heb dingen gedaan die nu nooit meer kunnen!” Tegenwoordig geniet hij van de unieke sfeer rondom de Nederlandse Grand Prix in de duinen en viert hij ’s avonds feest met de Red Bull-monteurs in de strandtent waar hij nu werkzaam is.

