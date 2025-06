Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag tegen Frits van Eerd, de voormalige topman van supermarktconcern Jumbo en in die rol jarenlang oud-sponsor van Max Verstappen, twee jaar gevangenisstraf geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

Volgens de aanklager is Van Eerd schuldig aan witwassen en valsheid in geschrifte en heeft hij zich laten omkopen. Naast de financiële schade, rekent het OM hem ook de reputatieschade aan die hij Jumbo heeft berokkend. Daarnaast verwijt het OM Van Eerd dat hij kennelijk vrienden en kennissen aanstuurde die onbetrouwbare getuigenverklaringen aflegden.

Van Eerd, een groot autosportliefhebber en verzamelaar van oude Formule 1-auto’s, werd in september 2022 gearresteerd en zat enkele dagen vast, waarna hij aftrad als topman van Jumbo. Zijn arrestatie maakte deel uit van een onderzoek naar Theo E., die terechtstaat voor belastingfraude, omkoping en valsheid in geschrifte. Tegen hem werd vier jaar cel geëist.

Bij de doorzoeking van Van Eerds huis en werkplaats vonden de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) en het OM onder andere in een koelkast bijna 450.000 euro aan contant geld. Het OM verdenkt Van Eerd ervan een groot deel van dat geld te hebben witgewassen.

Van Eerd ontving volgens het OM ook giften in ruil voor sponsorcontracten voor motorraceteams, die door medeverdachte E. werden geregeld. Het bedrag aan sponsorgeld van Jumbo dat op facturen stond, ging vervolgens niet in zijn geheel naar de gesponsorde teams. Van Eerd heeft alle aantijgingen steeds ontkend.

