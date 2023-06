Supermarktketen Jumbo stopt na dit seizoen met de sponsoring van tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen en van de Dutch GP op Zandvoort. Volgens Ton van Veen, als CEO de opvolger van Frits van Eerd bij Jumbo, moet het bedrijf terug naar de kern en past mondiale sportsponsoring niet in deze strategie.

Jumbo en Max Verstappen zijn al tien jaar aan elkaar verbonden. De samenwerking werd destijds geïnitieerd door voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd, een groot auto- en motorsportliefhebber. Van Eerd is momenteel nog verdachte in een groot strafrechtelijk onderzoek naar frauduleuze praktijken en trad eerder om die reden terug bij Jumbo.

Mogelijk krijgt ook de schaats- en wielerploeg van Jumbo-Visma na dit seizoen al een andere hoofdsponsor. Ook daar wil het Brabantse bedrijf zo snel mogelijk een punt achter zetten. Dat contract loopt echter nog door tot eind van volgend jaar. Eerder staakte Jumbo ook al haar financiële bijdragen aan de motorsport.

Ton van Veen gaf in het Algemeen Dagblad een toelichting op de strategische koerswijziging en het stoppen met de sponsoring van Max Verstappen: “Max is natuurlijk een volksheld, maar hij acteert op het absolute wereldtoneel. Wij zijn een hele goede foodretailer, maar alleen in Nederland en een beetje in België. We steken jaarlijks meer dan 20 miljoen euro in sportsponsoring, maar ik kan iedere euro maar één keer uitgeven. Het geld dat naar Max gaat, kunnen we niet teruggeven aan de klant of in duurzaamheid of gezondheid steken”, aldus Van Veen.