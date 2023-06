Max Verstappens manager Raymond Vermeulen hield er de afgelopen maanden al rekening mee, vandaag werd bekend dat Jumbo het sponsorcontract met de wereldkampioen na tien jaar gaat beëindigen. “Er is nooit één onvertogen woord gevallen.”

Natuurlijk wist Raymond Vermeulen al dat Jumbo’s nieuwe topman Ton van Veen eerdaags bekend ging maken dat de supermarktketen het partnerschap met zijn beroemde klant zou gaan stopzetten. “Ik heb onlangs in Veghel een duidelijk en supergoed gesprek met Van Veen gehad waarin hij Jumbo’s nieuwe visie op sponsoring heeft uitgelegd”, vertelt Verstappens manager vanuit zijn woonplaats Monaco. “Het besluit heeft niets met Max te maken. Ze gaan gewoon een andere kant op en dat heb je te respecteren.”

Vermeulen vindt het niet meer dan logisch dat een bedrijf als Jumbo, zeker in een volgens hem uitdagende markt, de sponsoring heroverweegt. En zeker van een gevoelig en ook kostbaar thema als (sport)sponsoring. “Wij herijken regelmatig, jij doet dat ook met je uitgeverij. ‘Welke positie hebben wij en is dit nog de juiste weg?’

Jumbo heeft heel valide redenen waarom ze een andere kant opgaan”, stelt Vermeulen. “Ik begrijp dat. Als ik in de achteruitkijkspiegel kijk, kan ik alleen maar zeggen dat we een fantastische relatie hebben en hebben gehad. We zijn ook niet rancuneus of teleurgesteld. Max draagt Jumbo en de familie (Van Eerd) nog steeds een warm hart toe. Ze waren wel een van de eersten die instapten, waarbij Frits (oud-topman, red) de initiator van dit alles is geweest.”

‘Dat moment is me altijd bijgebleven’

Het moment waarop dat gebeurde, kan Vermeulen zich nog als de dag van gisteren herinneren. “Jos (Verstappen, red) en ik reden op een zaterdagochtend naar Veghel om met de familie te praten. Max ging van de karts naar de auto’s en daarvoor hadden we steun nodig. Ze zeiden direct: gaan we doen. Dat moment”, vertelt Vermeulen, “is me altijd bijgebleven.”

Net als de Jumbo Racedagen, een concept dat, ze beweert hij, uit de koker van Jumbo en de familie kwam. “Zestig tot tachtigduizend mensen die naar Zandvoort kwamen voor een showrun met Max. Een mega-evenement. De files haalden het journaal en ik denk ook dat het de ogen van de Formule 1 heeft geopend. Ze zagen dat er in Nederland nog steeds een hele grote F1-fanbase is.”

Max Verstappen in actie tijdens de Jumbo Racedagen op Zandvoort, een succesvol onderdeel van de sponsoring door Jumbo (Foto: ANP)

Verstappens manager gaat zelfs zover dat hij denkt dat de Jumbo Racedagen de vonk was die het vuur voor de terugkeer van de Nederlandse GP heeft aangestoken. “Het is de voorloper geweest van de Dutch GP”, oordeelt Vermeulen. “We hebben tien jaar intensief samengewerkt, het was meer dan alleen een sponsorship. We zijn altijd zeer loyaal naar elkaar geweest. Ik hoop dat we de samenwerking met de derde wereldtitel en een knal kunnen afsluiten. Dat zou fantastisch zijn.”

Want hoe je het ook wendt of keert, Verstappen was de afgelopen jaren het voornaamste sponsorgezicht van het Brabantse supermarktketen. “Max is een familieman, zoals Jumbo een familiebedrijf is. Een perfecte match”, concludeert Vermeulen. Ook zakelijk. “In die tien jaar heb ik nooit een keer het contract erbij moeten pakken om te kijken of iets niet goed was of ging. Alles verliep heel organisch, er is nooit een onvertogen woord gevallen.”

‘Er is altijd ruimte voor sponsoring’

Door het vertrek van Jumbo komt er vanaf 2024 een plaatsje vrij op de helm van Verstappen. Naast EA Sports, Viaplay en Heineken 0.0 zal zich ongetwijfeld een nieuwe partij gaan melden. “De kans daarop is vrij groot”, erkent Vermeulen. “Er is altijd ruimte voor sponsoring, dat is een ongoing-verhaal. We moeten maar eens gaan kijken hoe we de puzzel met de andere drie partijen gaan leggen.”

