Frits van Eerd, voormalig topman van supermarktketen Jumbo en oud-sponsor van Max Verstappen, zal ook vervolgd worden voor witwassen. Dat heeft het Openbaar Ministerie maandag bepaald tijdens een zogenoemde regiezitting in de rechtbank van Assen. Eerder werd al bekend dat Van Eerd ook wordt vervolgd voor corruptie en valsheid in geschrifte.

Van Eerd staat in de autosport vooral bekend als de jarenlange loyale sponsor van Max Verstappen, ook al voor diens entree in de Formule 1. Daarnaast was hij de initiator van de Jumbo Racedagen op het circuit van Zandvoort. Verder was hij jarenlang actief in het langeafstandsracen.

In september 2022 werd bij een inval in het huis van Van Eerd in het Brabantse Heeswijk-Dinther een bedrag van 448.000 euro cash aangetroffen. Het geld lag in een privéwerkplaats en kantoor van Van Eerd, waaronder in een koelkast. De inval was naar aanleiding van een omvangrijk onderzoek naar witwassen, waarbij de oud-motorcrosser Theo E. hoofdverdachte is. Die laatste maakte zich volgens het OM schuldig aan belastingfraude, valsheid in geschrifte en niet-ambtelijke corruptie.

Van Eerd was maandag zelf niet aanwezig in de rechtszaal. Omdat het een regiezitting betrof, kon hij namelijk nog geen inhoudelijke bijdragen leveren, zo legde Van Eerds advocaat Robbert Jonk aan de rechtbank uit. Ook ontloopt Van Eerd liever alle media-aandacht.

