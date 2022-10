Een rekenfout met de benzine was uiteindelijk de aanleiding voor Red Bull om Max Verstappen naar binnen te roepen tijdens zijn ultieme ronde in Q3. Zijn achtste startplek voor de Grand Prix van Singapore is een hard gelag. Luisterend naar de communicatie tussen Verstappen en zijn engineer Gianpiero Lambiase loopt de spanning voelbaar op met veel calls op het laatste moment.

Bij aanvang van Q3 is Max Verstappen de eerste die staat te wachten, op softs, bij de uitgang van de pits. “Vrijwel iedereen staat op softs, Max.” In Q2 durfden alleen Sebastian Vettel en Lance Stroll het aan maar zonder succes, zij glibberden naar hun Waterloo in Q2. Achter Verstappen staan Kevin Magnussen en Yuki Tsunoda te wachten, als enigen op intermediates. “Zij zullen misschien proberen je voorbij te gaan in de outlap”, communiceert Lambiase. “Vergeet niet, de fout van Stroll in Q2 was in bocht 16, ook in de laatste sector is het nog glad.”

Aan de pitmuur wordt er tijdens het eerste snelle rondje al druk gerekend. “Mode 4, we doen nog twee pushrondjes hierna, dan een langzaam rondje en weer een snelle.” In die eerste omloop zijn de intermediate-gangers Tsunoda en Magnussen nog sneller, maar als snel wordt duidelijk dat de softbanden op temperatuur komen. Eenmaal begonnen aan de volgende omloop lijkt Verstappen te merken dat er meer grip is. “We moeten blijven pushen om de temperatuur op te bouwen!”, roept hij. In de laatste sector breekt hij zijn poging af: “Batterij opladen, Max. We doen nu push-slow-push. Het gaat goed met de temperatuur van de banden nu.”

Het rondje dat volgt zal met 1.51.395 uiteindelijk zijn snelste zijn en goed voor P8, op de onboard is te zien dat het vooral in de laatste bochtige sector hard werken is met de RB18. Vanaf dat moment wordt de communicatie steeds hectischer op de radio. “Blijven doorgaan, Max!”, zegt Lambiase in de daaropvolgende boodschap. Verstappen is dan net bocht 1 al voorbij en reageert geïrriteerd: “What the f$%! Veel te laat!” Lambiase: “Blijf kalm, Max. Als we in deze ronde binnen 25 seconden blijven van een snel rondje hebben we daarna nog tijd voor twee snelle rondjes.” Verstappen: “Check wel of de batterijen dat aankunnen.” Lambiase: “De instellingen staan nu zo dat twee pushrondjes mogelijk zijn. Je staat momenteel tweede achter Hamilton en voor Perez.”

De baan evolueert nu snel, de tijden zakken. Reden voor Red Bull om dit rondje waarin Verstappen uitstekend op weg is, toch af te breken. Dat blijkt een kapitale fout. “Je zal zo de laatste zijn die over start/finish. Gasly zit voor je”, zegt Lambiase nog. “We hebben 5 seconden marge, laat een gat vallen naar Gasly. En gaan! De poletijd staat nu op 1.49.4, dat is twee seconden sneller dan jouw tijd.” Op dat moment staat de top 3 al vast, Leclerc heeft met 1.49.412 de pole in handen gevolgd door Perez (1.149.434) en Hamilton (1.49.466).

Zij scherpen hun tijden niet meer aan en Verstappen is na twee sectoren razensnel onderweg, zit zelfs 9 tienden onder de tijd van Leclerc. Maar dan is daar vanuit het niets Lambiase op de radio, twee bochten voor het einde: “Box, box.” Aan de muur zijn ze er achter gekomen dat er te weinig brandstof aan boord is en niet anders kunnen dan Verstappen naar binnen roepen.

Verstappen stuurt tot ieders verbazing inderdaad de pits in en ontploft: “Waarom!”, gevolgd door de bekende Engelse krachttermen. “Waar ging dat over, kan iemand dat vertellen?! Wat zeggen jullie nou! Ongelooflijk.” Verstappen stuurt zijn auto parc fermé in, niet de plek waar hij wilde uitstappen. “We praten er zo over, Max. Dan leggen we het uit.” Verstappen trekt zijn stuur los, doet hem kort daarna er weer in. Alsof hij nog een keer verder wil praten, maar hij geeft het op. Hij moet het zondag vanaf P8 gaan doen.