Hij koerste af op de poleposition, maar vlak voor het einde moest Max Verstappen de ronde afbreken. Achteraf gezien heeft de Nederlander er spijt van dat hij de ronde ervoor niet heeft afgemaakt: “Dat had ik gewoon moeten doen.”

Het spant er in Q3 om wie de poleposition verovert. De verschillen bovenaan tussen Charles Leclerc, Sergio Pérez en Lewis Hamilton zijn minimaal, maar Verstappen is in zijn laatste vliegende ronde een stuk sneller onderweg. Hij koerst af op de pole, wat zijn vijfde van het seizoen zou zijn, maar hij krijgt van het team de opdracht om de ronde af te breken en direct binnen te komen.

Achteraf blijkt dat Red Bull niet genoeg brandstof in de auto heeft gedaan om de laatste ronde te voltooien én genoeg over te houden voor een test van de FIA. Als Red Bull niet genoeg brandstof had gehad, dan moest Verstappen achteraan starten.

“Het is natuurlijk helemaal kut”, windt Verstappen er geen doekjes om bij Viaplay. “Je doet voor vijf ronden brandstof in de auto en je wil er zes doen. Die logica klopt natuurlijk niet.” Hij breekt zijn voorlaatste ronde af na advies van het team, maar die houden dus geen rekening met de extra ronde.

“Ik had die ronde daarvoor gewoon moeten afmaken, als je toch weet dat die laatste ronde niet gaat lukken”, blikt Verstappen terug op dat moment. “Maar op een of andere manier kwamen we daar te laat achter.”

Red Bull sleutelde op de vrijdag flink aan de RB18 van Verstappen, maar dat heeft met de achtste startplek weinig nut gehad volgens de Nederlander. “Dat kan je nu natuurlijk allemaal in het putje gooien als je achtste moet starten”, baalt Verstappen duidelijk van het resultaat. “Het is hier natuurlijk superlastig om in te halen. De snelheid zat er goed in. Vooral in deze omstandigheden vind ik het wel mooi, je moet dan echt op de limiet gaan en het zag er ook allemaal goed uit.”

Verstappen heeft al enkele sterke inhaalraces laten zien dit seizoen, met name op Spa-Francorchamps, maar daar hoeven de Nederlandse fans op het Marina Bay Street Circuit niet op te rekenen volgens hem. “Hier in Singapore wordt het echt een lastig verhaal”, blijft Verstappen realistisch. “Het is warm en alles wordt heet als je achter iemand anders rijdt. De banden worden dan warm. Op dit moment denk ik dat ik gewoon even terug moet gaan naar het hotel en tot rust moet komen, want op dit moment heb ik er niet heel veel zin in”, sluit de regerend wereldkampioen met een lach af.

Foto: Motorsport Images