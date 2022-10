Red Bull-teambaas Christian Horner geeft toe dat het team in de kwalificatie in Singapore een ‘misberekening’ had gemaakt met de hoeveelheid brandstof voor Max Verstappen. Het was voor hem ‘de moeilijkste call ter wereld’ omdat hij zo snel was, maar het alternatief was een start vanuit de pitstraat.

Verstappen was bezig aan een sterke laatste ronde, maar kreeg in in zijn run richting de laatste bocht de opdracht van het team om zijn ronde af te breken. De Nederlander zit vol ongeloof op de boordradio, maar krijgt na het uitstappen de oorzaak te horen: een gebrek aan brandstof om dat rondje af te maken én vervolgens een verplichte monster af te kunnen geven aan de FIA.

“Het was een miscalculatie van onze kant”, geeft teambaas Christian Horner toe bij Viaplay. “We hadden voor vijf ronden aan brandstof in de auto gedaan, maar de baan werd sneller en dus kregen we een extra ronde. Het was dus perfect, maar het is cruciaal om zo’n monster van je brandstof te kunnen geven.”

“Het is dan dus de moeilijkste call ter wereld als je 2,5 seconden sneller bent. Maar als je geen monster geeft, dan start je vanuit de pitstraat”, legt Horner uit. Hij heeft wel vertrouwen in de race en is tevreden met de tweede startplek voor Sergio Pérez. “Het is frustrerend, maar we hebben een goede snelheid in de auto en het was een fenomenale prestatie van Checo. Hij miste de pole op twee honderdsten van een seconde, dat was erg spannend.”

Verstappen kan zich zondag al voor de tweede keer tot kampioen kronen, al is die kans nu een stuk kleiner geworden. “We hebben het moeilijker gemaakt voor onszelf”, lacht Horner als een boer met kiespijn. “Maar we zullen alles geven. Je kunt racen met deze nieuwe generatie bolides en voor Checo wordt het ook belangrijk om een goede start te hebben. We zullen het wel zien, het wordt een lange race”, besluit de Red Bull-teambaas.

Foto: Motorsport Images