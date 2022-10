Charles Leclerc heeft – toch redelijk onverwachts – de poleposition voor de Grand Prix van Singapore veroverd. Op het opdrogende Marina Bay Street Circuit was de Ferrari-coureur snel, maar Max Verstappen was sneller. De Nederlander moest zijn snelle ronde in de voorlaatste bocht van het team afbreken en start van de achtste plek.

Het Marina Bay Street Circuit, waar de Formule 1 voor het eerst sinds 2019 weer rijdt, is voor de start van de kwalificatie opgedroogd, maar nog te nat voor de slicks. In Q1 moeten de coureurs het dan ook op de intermediates doen. Het zijn verraderlijke omstandigheden met wat uitstapjes naast de baan en het zorgt voor de nodige verrassingen. Zo halen Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo en Esteban Ocon het niet. Helemaal achteraan staan de Williamsen, waarbij de net herstelde Alexander Albon sneller is dan Nicholas Latifi.

De groene intermediates keren terug in Q2, maar richting het einde van de sessie zijn er dan toch coureurs die het wagen op de slicks. Lance Stroll, Sebastian Vettel en Guanyu Zhou proberen het, maar het blijkt niet de juiste keuze. De rest rijdt door waardoor deze drie coureurs de stap naar Q3 niet kunnen maken, net George Russell (P11) en Mick Schumacher (P13).

In Q3 is het beeld heel anders en vangen acht coureurs de sessie aan op de zachte band. Yuki Tsunoda en Kevin Magnussen spelen het op safe op de intermediates, al switchen ook zij uiteindelijk naar de zachte band. Doordat de baan elke ronde beter wordt is het essentieel voor de coureurs om lang buiten te blijven en er zijn dan ook veel wisselingen in de snelste rondetijden.

Het is uiteindelijk een spannende strijd tussen de Ferrari’s, Red Bulls en Hamilton. Verstappen is in zijn voorlaatste ronde snel, maar breekt die af om alles op het allerlaatste ronde te gooien. Leclerc is met een 1:49.412 op dat moment de snelste coureur, al is het verschil met Sergio Pérez (0.022) en Hamilton (0.054) minimaal. Verstappen is op dat moment de snelste op de baan, maar van de pitmuur klinkt plots, in de voorlaatste bocht, de opdracht om binnen te komen. De regerend wereldkampioen kan het niet geloven, maar luistert naar de orders van het team. Het betekent een achtste startplek voor Verstappen.