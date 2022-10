De lay-out van het Marina Bay Street Circuit in Singapore is voor 2023 aangepast. De organisatie ziet zich genoodzaakt enkele bochten weg te halen omdat er werkzaamheden plaatsvinden.

Op de website van de organisatie van de Grand Prix van Singapore valt op dat de lay-out voor 2023 vier bochten minder telt dan de editie van september. In de laatste sector vallen bochten 16, 17, 18 en 19 weg, waardoor de coureurs niet meer onder de bekende tunnel, met daarboven tribuneplaatsen, rijden.

In plaats daarvan rijden de coureurs vanaf bocht 14, na de knik van bocht 15, door richting bocht 16, de chicane die wel intact blijft. Het biedt de coureurs op die manier nog een kans om in te halen, wat lastig is op dit krappe stratencircuit. Omdat het circuit hierdoor ingekort wordt tot 4,298 kilometer, zal de race van 61 naar 63 ronden gaan. De rondetijden gaan volgens simulaties met zo’n acht seconden omlaag. De lay-out moet wel nog goedgekeurd worden door de FIA.

Het tijdelijk aanpassen van de lay-out is nodig omdat de organisatie werkt aan The Float, een openluchtpodium dat tegenover de tribunes van die laatste sector staat. The Float moet gerenoveerd worden en die werkzaamheden gaan in maart 2023 van start en zullen naar verwachting tot en met 2026 duren. De renovatie moet voor een stuk meer zitplaatsen zorgen in dat gebied. De tribune moet dan plaats bieden aan 30.000 toeschouwers.

De nieuwe, tijdelijke lay-out voor de Grand Prix van Singapore.