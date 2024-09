Onder warme en uiterst uitdagende omstandigheden, onder andere vanwege een rode vlag, heeft Lando Norris zich zaterdamiddag in Singapore verzekerd van pole position, alweer zijn vierde in de laatste zes races. “Het was tricky, maar ik heb mijn hoofd koel gehouden. Er zat misschien qua tijd nog iets meer in, maar het was goed genoeg voor pole.”

De Brit van McLaren weet morgen Max Verstappen naast zich op de eerste startrij. Norris sprak meteen na de sessie tegen interviewer James Hinchcliffe van een lastige sessie. “Ik voelde de druk, zeker omdat ik de jongens om me heen steeds sneller zag worden. Ik zit echter vol zelfvertrouwen.”

Met name Q3 van de kwalificatiesessie betekende een uitdaging voor de coureurs, aangezien de sessie werd onderbroken door een vroege crash van Carlos Sainz. Na de rode vlag moest het voor iedereen in één rondje gebeuren. Lando Norris daarover: “Dat was gaaf! Het zorgde bij mij wel voor een hogere hartslag, maar gelukkig voor mij voelde de auto goed. Zoals ik zei, er zat misschien meer in, maar als je hier in Singapore over de grens gaat, betaal je daarvoor een prijs. Ik heb mijn hoofd koel gehouden.”

