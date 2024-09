Lando Norris begint morgen vanaf pole position aan de Grand Prix van Singapore. De McLaren-coureur is iedereen te snel af tijdens de enerverende kwalificatiesessie op Marina Bay Street Circuit. Max Verstappen tekent voor de tweede tijd, voor Lewis Hamilton. Overigens is het voor Norris, de voornaamste uitdager van Verstappen in de WK-strijd, alweer zijn vierde pole in de laatste zes races. De sessie wordt in Q3 nog even onderbroken vanwege een harde crash van Carlos Sainz (Ferrari).

Hieronder de kwalificatie voor de GP van Singapore in vogelvlucht:

Q1: Ricciardo sneuvelt meteen

De kwalificatiesessie op Marina Bay Street Circuit begint onder kunstlicht bij een temperatuur van 29 graden Celsius. De eerste tijd komt op naam van Ferrari-coureur Charles Leclerc (1.30,896), maar hij wordt vrijwel meteen afgelost als snelste coureur door Lando Norris (1.30,724). Max Verstappen komt op de softs ook meteen goed voor de dag (1.30,854). Hij worstelt nog wel steeds met overstuur, zo is duidelijk zichtbaar.

Aan het slot van Q1 is de baan duidelijk sneller. Alle coureurs gaan derhalve opnieuw naar buiten voor een nieuwe snelle run. Norris verbetert zijn eigen snelste tijd tot 1.30,002. Verstappen zit er andermaal goed bij en noteert de tweede tijd (1.30,1m57), waarmee hij de tweede McLaren-coureur Oscar Piastri voorblijft (1.30,258). Daniel Ricciardo sneuvelt in Q1. Was dit zijn laatste kwalificatierondje in de F1?

Afvallers Q1: Daniel Ricciardo. Lance Stroll, Pierre Gasly, Valtteri Bottas en Guanyu Zhou.

Q2: Pérez laat het weer afweten

Max Verstappen gaat op gebruikte softs meteen naar buiten. Hij verliest in de voorlaatste bocht bijna de macht over het stuur als hij te vol over de kerbs gaat, maar weet de RB20 uit de muur te houden. Door zijn tijd (1.30,371) gaat wel meteen een streep. Norris tekent andermaal voor de snelste tijd in zijn eerste snelle run in Q2 (1.30,007).

Verstappen moet in de slotfase nog een tijd neerzetten en doet dat op nieuwe softs overtuigend: 1.29,680. Daarmee nestelt hij zich aan kop van de tijdenlijst. Oscar Piastri lost de Red Bull-coureur even later af met 1.29,640. Sergio Pérez tekent voor een nieuwe deceptie. Hij sneuvelt met de dertiende tijd, op bijna een seconde van Piastri en Verstappen. Ook beide auto’s van Williams kunnen in de garage blijven staan.

Afvallers Q2: Alexander Albon, Franco Colapinto, Sergio Pérez, Kevin Magnussen en Esteban Ocon.

Q3: Crash Sainz zorgt voor rode vlag

Haas-coureur Nico Hülkenberg gaat als eerste naar buiten in Q3, gevolgd door de auto’s van de vier topteams. Oscar Piastri begint als eerste aan zijn vliegende ronde en tekent voor 1,30,037. Verstappen ligt ook goed op schema, maar net voordat hij de streep passeert komt de rode vlag tevoorschijn vanwege een crash van Carlos Sainz. De Spanjaard van Ferrari schiet op koude achterbanden rechtdoor in de laatste bocht en parkeert zijn wagen in de muur. Door de tijd van Verstappen gaat andermaal een streep.

Als de sessie wordt hervat staan er nog acht minuten op de klok. Alle coureurs en teams wachten het juiste moment af om naar buiten te gaan en gaan voor dat ene ultieme rondje. Verstappen en Russell vechten voor een goede baanpositie voor het ingaan van hun beslissende lap. De Nederlander wint dat kleine onderonsje. Lando Norris rijdt even later naar de snelste tijd van de dag (1.29,525). Verstappen tekent uiteindelijk voor P2, op ruim twee tienden van Norris, maar toch aanzienlijk beter dan verwacht. Teleurstellend is het optreden in Q3 van kwalificatie-specialist Leclerc: P9.

Top-tien: Norris, Verstappen, Hamilton, Russell, Piastri, Hülkenberg, Alonso, Tsunoda, Leclerc en Sainz.

Uitslagen

Lees hier alles over de Grand Prix van Singapore

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!