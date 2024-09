Lando Norris heeft laten zien dat McLaren ook in Singapore torenhoog favoriet is. Met een ruime marge zet hij de snelste tijd neer in de tweede vrije training. Alleen Charles Leclerc komt in de buurt van zijn tijd. Max Verstappen blijft steken op de 15e positie.

Onder een donkere hemel beginnen de coureurs aan de tweede vrije training voor de Grand Prix van Singapore. Qua bandenkeuze zien we in het veld een mooie mix van harde en medium compounds. Max Verstappen klaagt over gebrek aan grip in de langzame bochten, maar daar heeft Alex Albon geen last van. In de Williams zet hij de snelste tijd neer. Zijn nieuwe teamgenoot Franco Colapinto valt op een andere manier op: de Argentijn rijdt in de pitstraat naar de verkeerde pitcrew.

Met nog ruim een half uur te gaan schroeven de coureurs de zachte banden eronder om de kwalificatie te simuleren. Wederom is Albon rap, tot Lando Norris er goed voor gaat zitten en een dijk van een tijd neerzet. Alleen Charles Leclerc komt in de buurt.

Max Verstappen heeft op voorhand al aangegeven dat dit circuit niet hand in hand gaat met de RB20. De leider in het kampioenschap komt op de band met rode wang bijna 1,3 seconde tekort op Norris. Ook Lewis Hamilton worstelt met zijn auto en geeft bijna een seconde toe op de snelste tijd. Verstappen komt niet verder dan P15, Hamilton niet verder dan P11. Natuurlijk zijn dit nog de inleidende beschietingen, maar het is duidelijk dat er nog flink wat werk aan de winkel is voor beide heren.

In de slotminuten parkeert George Russell zijn Mercedes nog in de muur, maar kan zonder voorvleugel zijn weg naar de pitstraat vervolgen.

Uitslagen

