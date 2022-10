De Grand Prix van Singapore heeft weer voor genoeg stof tot napraten gezorgd. Veel geruchten over de budgetcap, Pérez had de ‘race van zijn leven’ en de twee titanen van 2021 konden hun stempel niet drukken. Net zoals na ieder raceweekend maakt Formule 1 een rondje langs de buitenlandse media.

La Gazetta Dello Sport

‘Weer een bittere pil voor Ferrari’, opent de Italiaanse tabloid. Na vijf Verstappen-overwinningen, een baan waar extreem moeilijk in te halen is en een Verstappen die vanaf de achtste stek moest komen leek dit de uitgelezen mogelijkheid voor Ferrari om er weer eens met de overwinning vandoor te gaan. Niets was minder waar, een uitstekende Sergio Pérez ging vanaf ronde 1 aan de leiding en gaf deze ook niet meer uit handen. Complimenten worden geheel terecht ook uitgedeeld aan Daniel Ricciardo die vanaf de zestiende plaats een knappe vijfde plek wist binnen te slepen. Samen met de vierde plaats van Lando Norris doet McLaren hiermee uitstekende zaken in het gevecht met Alpine.

Foto: Motorsport Images

BILD

Het Duitse BILD zet opent dramatisch: ‘Verliest Verstappen zijn wereldtitel?’ Hiermee wordt niet gedoeld op de matige Singaporese Grand Prix die Verstappen kende, maar op de geruchten rondom het overschrijden van de budgetcap, iets dat naast alle actie op de baan het hele weekend onderwerp van gesprek was. Alle mogelijke scenario’s worden door de Duitse krant uitgelicht. Van een kleine boete tot puntenaftrek in de coureursstand. BILD sprak met Dr. Helmut Marko en vroeg hem of hij een gevaar ziet in deze geruchten: “We zijn absoluut niet bang om de titel te verliezen”, stelt Marko de Red Bull-fans gerust.

Crónica

Crónica is een krant die we normaal gesproken niet meenemen in dit rondje, maar bij een grand prix-overwinning van Sergio Pérez moet er natuurlijk even gekeken worden wat de Mexicaanse pers te melden heeft. Crónica is trots op hun Mexicaanse winnaar: ‘Grootse overwinning’. Perez laat tegenover de Mexicaanse pers weten deze overwinning even ‘echt nodig’ te hebben. ‘Als je twee wedstrijden achter elkaar niet op het podium staat, ga je aan jezelf twijfelen. Deze had ik even nodig’, vertelt Pérez tegen het Mexicaanse medium.

Foto: Motorsport Images

The Daily Mail

De Britten hadden waarschijnlijk meer verwacht van deze grand prix. Lewis Hamilton pakte op zaterdag zijn beste startpositie van het jaar en met een Lando Norris vanaf de zesde plaats waren er mogelijkheden voor de Britse coureurs. Alleen George Russell stelde teleur met een elfde plek in de kwalificatie en besloot zijn motor te wisselen om vervolgens uit de pitstraat te starten. Hamilton kende een slechte race, hij zat lange tijd vast achter Sainz en maakte twee fouten die hem uiteindelijk de negende plaats opleverden. Norris daarentegen was de Britse ster van de dag en pakte een vierde plaats. Ook kijkt de Britse krant nog even naar de titelkansen van Verstappen. ‘Als Verstappen wint in Suzuka en de snelste ronde rijdt, is hij hoe dan ook kampioen.’ Zou het dan in Suzuka gaan gebeuren?