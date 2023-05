De organisatie van de geannuleerde Grand Prix van Emilia-Romagna heeft kaarthouders een vergoeding aangeboden. Mensen die al een kaartje hadden gekocht, komen zonder problemen in aanmerking voor deze vergoeding nu de race door overmacht is afgelast.

Fans die al een kaartje hadden gekocht, krijgen van de organisatie een keuze. Ze kunnen ofwel hun geld terugkrijgen, of het kaartje omzetten in een ticket voor de race van volgend jaar. De organisatie zal binnenkort contact opnemen met de kaarthouders. Wel benadrukt de organisatie dat vanwege de problemen in de regio het enige tijd kan duren voordat de procedure afgehandeld is.

De Grand Prix werd op woensdag afgelast vanwege het aanhoudende noodweer en de overstromingen in de regio. Omdat de beslissing zo ver van tevoren is genomen, is de situatie anders dan in België in 2021. Daar werd de race uiteindelijk ook niet gereden, maar omdat er wel enkele rondes achter de safety car werden afgelegd, telt het officieel als een gehouden evenement. Omdat dat dit keer niet het geval is, is het een stuk makkelijker om het geld terug te storten dan toen.

