Voor de tweede keer dit jaar wordt er een andere aanpak uitgeprobeerd tijdens een kwalificatie. In Bakoe werd een volledig nieuwe opzet van het sprintweekend getest. Dit weekend in Imola zal er ook weer een nieuwe indeling van de kwalificatie zijn.

Q1, Q2 en Q3 worden gewoon verreden zoals altijd. Het verschil is alleen dat de teams dit keer geen keuze krijgen over welke banden ze gebruiken. Iedereen zal in Q1 met hards rijden, iedereen in Q2 met mediums, en iedereen in Q3 met softs. Het resultaat is dat de teams twee setjes banden minder meekrijgen voor het raceweekend: 11 sets in plaats van 13.

Het belangrijkste doel van deze nieuwe regel is milieubewuster omgaan met de banden, zo legt Pirelli-kopstuk Mario Isola uit. “Dit vermindert de impact op het klimaat door de productie en het transport van de banden. Met dat doel voor ogen gaan we ook een nieuwe soort Full Wet band gebruiken vanaf deze race. Die band heeft geen verwarmingsdeken nodig voordat je hem gebruikt. Uit de tests blijkt dat deze het nog beter doet dan de vorige, zelfs zonder hem van te voren op te warmen.”

De nieuwe regels voor de kwalificatie komen uiteraard te vervallen als het gaat regenen. Hoe groot is die kans? Lees hier ons uitgebreide weerbericht voor het raceweekend in Imola.

