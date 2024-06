Welke strategie kiezen de teams vandaag tijdens de Grand Prix van Spanje? We zetten de mogelijkheden van Pirelli voor je op een rij. Belangrijk daarbij is hoeveel setjes banden een coureur nog heeft. Max Verstappen en Lando Norris hebben bijvoorbeeld nog nieuwe zachte banden, Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell juist niet.

PREVIEW GP Spanje: Waar Verstappen hoop uit kan putten in gevecht met Norris

De meest voor de hand liggende strategie is volgens Pirelli zondagmiddag een tweestopper. Wie een gokje wil wagen – en banden over heeft! – kan ook voor een driestopper gaan. In deze video zie je de best denkbare mogelijkheden die er volgens de bandenleverancier zijn, daaronder het aantal banden per coureur.

Bekijk hier hoeveel sets banden elke coureur nog heeft:

