De tijden van dominantie van Max Verstappen zijn voorbij, sterker nog: McLaren is verder dan Red Bull, zei de Nederlander zaterdag in Barcelona. Wat betekent het voor de race? Tijd voor onze preview. Aan de hand van vijf vragen leggen we onder meer uit waarom Lando Norris als favoriet van start gaat, maar ook waarom dat niet per se winst garandeert.

1. Pole, knap. Maar wat zegt het?

“De run naar bocht 1 is lang op dit circuit (595 meter, red.), dus het is niet gezegd dat als eerste starten een groot voordeel is”, merkte Norris zaterdag terecht op na de kwalificatie. Voor de tweede keer pakte hij pole, de laatste was zaterdag precies 1001 geleden (25 september 2021, Sotsji). De lange run vanaf de start betekent, zo wilde de Engelsman er maar mee zeggen, dat je concurrenten van je kunnen profiteren. Om je dan al in de openingsmeters te verschalken.

“Klopt”, weet ook Max Verstappen. “Maar dan moet ik vanaf P2 bijvoorbeeld wel zelf al een goede start hebben. En daarnaast ontlopen we elkaar qua vermogen niet veel.” Anders gezegd: als Norris een redelijke tot goede start heeft, ziet Verstappen niet meteen heel veel kansen om de Engelsman al in de eerste honderden meters te grazen te nemen.

2. Voordeel voor Red Bull?

Wat een voordeel is voor Red Bull, en zeker voor Verstappen ten opzichte van Norris, is de ervaring met het winnen van wedstrijden. Het huidige McLaren heeft vooral slechte jaren achter de rug. “Kijk waar we vandaan komen”, realiseert Norris zich maar al te goed. “Om structureel te winnen, moeten we nog veel leren.”

Willen winnen is één, maar weten hoe je moet winnen is twee. Het lijntje ertussen kan dun zijn. Maar dat laatste beheersen ze bij Red Bull zeker, helemaal in de persoon van Verstappen. Dat kan zondagmiddag op eventuele cruciale momenten in het voordeel blijken van de drievoudig wereldkampioen en zijn team. Dat bleek bijvoorbeeld ook al bij de vorige race, in Canada. Red Bull maakte een goede call om te pitten, McLaren niet. “We hadden maar twee seconden om te beslissen. Maar onze keuze was de verkeerde. Dat moet beter, ook vanuit mezelf”, aldus Norris.

3. Racepace, hoe zit dat?

Als Verstappen het de afgelopen jaren al eens moest afleggen tegen anderen in kwalificaties was daar bijna altijd de voor hem, zijn team en zijn fans geruststellende gedachte dat hij dan op zondag door een goede racepace orde op zaken kon stellen. En aldus geschiedde dan vaak. Die dominantie is naar eigen zeggen echter verdwenen.

“McLaren is op dit moment beter dan wij. Want ze staan voor ons”, zei de Nederlander niet voor niks na de kwalificatie. En de racepace? “Nou, als ik naar afgelopen vrijdag kijk: McLaren zag er sterk uit. Ook op dat vlak wordt het dus lastig om iets te doen. Het team is goed, overal, op elk type circuit. In de long runs, op hun banden. McLaren heeft gewoon een heel goed pakket.”

4. Weer: sowieso koeler, ook regen?

Misschien, heel misschien, gaat het regenen. Dat kan invloed hebben op de race. Maar wat als het droog blijft, of de regen in de ochtend al is gevallen en er dus sprake is van een opdrogende baan? De temperaturen zullen naar verwachting lager liggen dan op zaterdag. Volgens Verstappen is dat niet een voordeel, overigens ook niet per se een nadeel.

Gelukkig voor de Nederlander is de auto beter dan op de vrijdag, vertelde hij al na de kwalificatie. Dus wat voor weer het ook wordt, een kans op winst biedt het sowieso. Alleen is Norris in zijn rappe McLaren door de pole position toch echt de favoriet en Verstappen ditmaal de uitdager.

5. Wat doen Mercedes en Ferrari?

Misschien kan Mercedes zich via Lewis Hamilton vanaf P3 nog mengen in de strijd om de winst, al lijkt dat op basis van de racepace een brug te ver. Belangrijk voor de mannen van Toto Wolff is bovendien dat ze Ferrari in de nek hebben hijgen. De Italianen kennen, zoals zo vaak, een seizoen met ups en downs. Voor hen is een podiumplek het hoogst haalbare. Reken maar dat de Spaanse coureur Carlos Sainz daar veel voor over heeft in zijn thuisland.

En verder…

…is de baan 4657 meter lang

… worden er 66 ronden gereden

… boekte Fernando Alonso zijn laatste zege op dit circuit (2013)

… waren er vorig jaar 107 inhaalacties

… verlies je bij een gemiddelde pitstop zo’n 22 seconden