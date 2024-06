Barcelona wordt gezien als de graadmeter voor de rest van het Formule 1-seizoen. Mercedes heeft daar in de kwalificatie voor de Spaanse Grand Prix laten zien dat het sterke optreden in Canada geen toeval was. “We hebben grote stappen voorwaarts gezet.”

“Ik ben echt heel blij en dankbaar dat ik in de top drie ben geëindigd”, zegt Hamilton na afloop van de kwalificatie. “Het is best een lastig jaar geweest en er is heel veel werk verzet in de fabriek. We zien eindelijk dat we nu steeds dichterbij komen. Ik had niet verwacht dat we om de pole zouden vechten, maar zo nu en dan komen we in de buurt.”

“We hebben echt grote stappen voorwaarts gezet. Langzaam maar zeker transformeert de wagen in een echte racemachine waarmee we hopelijk in gevecht kunnen gaan met de jongens vooraan het veld”, aldus de Mercedes-coureur.

Teamgenoot George Russell snelde naar de vierde tijd waardoor het team de gehele tweede startrij bezet. “George heeft het ook goed gedaan vandaag, dus hopelijk kunnen we morgen druk zetten op de twee auto’s voor ons”, besluit de zevenvoudig wereldkampioen strijdvaardig.

