Organisatie Monza waakt voor Melbourne-scenario: ‘Dat zou een ramp zijn’

Het is lang stil geweest over de status van de Italiaanse Grand Prix die voor begin september gepland staat in Monza. Gezien de enorme crisis in Italië is dat natuurlijk niet vreemd maar directeur Angelo Damiani van de Italiaanse automobielbond heeft de stilte doorbroken. “We waken voor een Melbourne-scenario.”

De eerste negen races van het huidige seizoen zijn al verplaatst of afgelast, deze week kwamen de Franse en de Belgische races verder in het nauw door maatregelen van de overheden daar. Italië verkeert nog altijd in een volledige lockdown, het noorden van het land is snoeihard getroffen door het coronavirus. Elke dag worden er nog enkele duizenden mensen in het land positief getest op het virus.

Er gaan al geruchten dat de overheid van plan is het voetbal op een zeker moment dit jaar te hervatten. Zeker zou zijn dat dit hoe dan ook zonder publiek zal gebeuren. Over de Italiaanse GP is niets bekend maar één ding weet Damiani wel zeker: “We kunnen ons geen fouten zoals in Australië veroorloven. Daar werd het evenement afgeblazen terwijl er al mensen op het circuit waren.”

In gesprek met de sportkrant La Gazetta dello Sport zegt Damiani dat het belangrijk is eerst zekerheden over de toestand in de organiserende landen. “Dat heeft wat mij betreft prioriteit samen met de toestand in Italië en Engeland. De meeste leden van de paddock komen uit deze twee landen. Als we proberen te beginnen met het seizoen en we moeten het weer afgelasten op het laatste moment, dat zou een ramp zijn.”

Voor zijn eigen race, de Italiaanse automobielbond is de promotor, begint de tijd ook te dringen. Damiani hoopt dan ook op flexibiliteit. “De teams hebben aangegeven het in ieder geval 90 dagen voor aanvang te willen weten.” Een rekensom leert Damiani dat zijn Grand Prix dan nog een buffer heeft van ongeveer 50 dagen. “Als dat in juli zou worden aangegeven is dat voor ons al aan de late kant. Misschien wordt die termijn nog aangepast naar 60.”