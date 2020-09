Organisatie Turkse GP mikt met spotgoedkope tickets op 100.000 fans

De Turkse Grand Prix moet over ruim twee maanden afgewerkt worden onder het oog van 100.000 toeschouwers. De promotor van de Grand Prix heeft vandaag tijdens een persconferentie laten weten dat fans voor minimaal een tientje alle sessies van het weekend kunnen kijken.

De voorlopig eenmalige terugkeer van de Turkse Grand Prix werd vorige week aangekondigd, op 15 november zullen de lichten uitgaan voor de race op het vermaarde Istanbul Park-circuit. Het complex biedt plek aan maximaal 220.000 toeschouwers, in de laatste edities van de GP werden er overigens krap 40.000 kaarten verkocht voor het hele weekend.

De promotor denkt daar dus met spotgoedkope tickets verandering in te kunnen brengen. “Ten eerste gaat het ons deze keer niet om het commerciële succes, daarbij hebben we ook de steun van de regering gekregen. Een dagticket zal minimaal 30 Turkse Lira kosten, omgerekend ongeveer 3,50 euro. Voor het hele weekend betalen mensen 90 Lira. De tickets gaan volgende week in de verkoop, wij denken dat ze snel uitverkocht zullen zijn”, aldus Vural Ak van promotiebureau Intercity, gequote door Autosport.com.

In het ambitieuze plan is een eventuele piek van coronagevallen meegenomen. “We moeten op alles voorbereid zijn. Als er toch onverhoopt een nieuwe golf besmettingen ontstaat, zullen we de race alsnog zonder fans organiseren. We kunnen sommige gedeelten sluiten, dan zou we 100.000 toeschouwers moeten kunnen onderbrengen die de race kunnen kijken én de genoeg afstand kunnen houden van elkaar”, aldus Ak.

De laatste Grand Prix die er op het circuit werd gehouden, was in 2011. Maar zorgen over de staat van het circuit hoeft men niet te hebben. Ak: “Er is een official geweest en die stelde dat alles er nog hetzelfde uitziet als de eerste keer. We hebben nog 2,5 maand te gaan en de specialisten zullen nog langskomen om te kijken waar er updates nodig zijn. We kunnen dit doen omdat het circuit altijd goed onderhouden is.”