Organisator over alternatieve datum Australische GP: ‘Zeg nooit nooit in F1’

De organisatie van de Grote Prijs van Australië zal samen met Liberty Media de mogelijkheden bespreken om de geschrapte seizoensopener op een latere datum alsnog in te halen. De organisatie in Melbourne hoopt dat de Australische GP dit jaar toch nog kan plaatsvinden op een alternatieve datum.

Eerder raakte bekend dat Ross Brawn overweegt de zomerstop te schrappen. In die periode zou de F1 dan enkele van de afgelaste races kunnen inhalen. Een van de geschrapte GP’s die hoopt op een plekje tijdens de ‘zomerpauze’ is de Grote Prijs in Australië.

De organisatie in Melbourne zegt dat uitstel geen afstel hoeft te zijn, ookal gebruikte ze vrijdag bij het schrappen van de GP de term ‘cancellation’. “Het is belangrijk om te zeggen dat we het woord afgelasting hebben gebruikt voor de duidelijkheid en de timing”, vertelt Andrew Westacott, CEO van de Australian Grand Prix Corporation. “Het was belangrijk dat de fans hier in Melbourne, waarvan sommigen al aan de gate stonden, niet de indruk kregen dat de race maar een paar uur of dagen zou uitgesteld worden. Daarom gebruikten we het woord ‘cancellation’.”

Alternatieve datum Australische GP

Als Westacott de afgelopen dagen iets heeft geleerd, is het dat alles mogelijk is in de F1. “Zeg nooit nooit, dat heb ik in de Formule 1 geleerd. We hebben met Chase Carey, de FIA en FOM duidelijk gewerkt aan het hier en nu”, doelt Westacott op het overleg deze week. Of er later dit jaar op een alternatieve datum alsnog een GP van Australië komt, is voorlopig nog niet besproken. “We hebben nog niet gedacht aan de toekomst, maar het is een logisch onderwerp dat de komende tijd vast aan bod zal komen.”

