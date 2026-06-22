Oud-coureur Jacques Villeneuve buigt zich over het verloop van het huidige Formule 1-seizoen van Oscar Piastri. De Australiër pakte dit jaar nog maar twee keer een podiumplaats, nadat hij een seizoen eerder nog een van de drie titelkandidaten was. Volgens Villeneuve is Piastri nog steeds niet ‘hersteld’ van het mislopen van de wereldtitel eind 2025: ‘Niemand heeft het ook meer over hem’.

Oscar Piastri vocht in 2025 tot en met de laatste Grand Prix van Abu Dhabi mee om de wereldtitel. Uiteindelijk kwam de Australiër dertien punten op zijn teamgenoot en uiteindelijk kampioen Lando Norris tekort, en zag hij ook hoe Max Verstappen nog aan hem voorbijkwam in het coureurskampioenschap. Volgens oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve is de McLaren-coureur niet hersteld van zijn misgelopen wereldtitel.

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“We zagen die trend vorig jaar, halverwege het seizoen,” begon Villeneuve tegenover Sky F1. “Oscar was het gesprek van de dag in de paddock. Het was zoiets als: ‘Oh, het is waar, het is geweldig dat McLaren hem heeft gecontracteerd, want we zagen dat hij in de Formule 2 fantastisch was’, en toen stortte hij in. Zijn vorm ging achteruit en hij is er nog niet bovenop gekomen. Het is echt vreemd, en niemand heeft het meer over hem. En dat allemaal in een tijdsbestek van, wat, zo’n zes maanden, of zelfs minder.”

‘Je bent zo goed als je laatste race’

Piastri staat inmiddels op plek zes in het coureurskampioenschap, op vijf punten achterstand van zijn teamgenoot Norris. Tijdens de GP Catalonië eindigde de Australiër op de vijfde plek. “Het is heel vreemd, maar zoals we vaak zeggen: je bent maar zo goed als je laatste race”, vervolgt Villeneuve zijn analyse van Piastri. “Dat is het lastige aan deze sport, tenzij je Lewis Hamilton bent en al zoveel kampioenschappen hebt gewonnen en zo. Dan heb je inderdaad iets om op terug te vallen, maar anders zijn twee of drie slechte races genoeg om te zeggen: ‘Oké, op naar de volgende.’”

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