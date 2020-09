Paddockposts: James Bond, nog een herstart, It’s friday then en een boze Kimi

Het was een chaotische race op Mugello. Maar liefst acht coureurs haalden de eindstreep niet bij de eerste Formule 1-race op het circuit in Toscane. Er gebeurde dus weer meer dan genoeg afgelopen weekend, zowel op als naast de baan. FORMULE 1 verzamelt de beste tweets, Instagram-berichten en Insta-stories van het GP-weekend.

Lando Norris heeft een speciale manier om de ‘radio checks’ te doen. Vorig jaar in Amerika zong hij: I’m moving up and down, side to side like a rollercoaster. Tijdens de eerste vrije training liet hij opnieuw zijn zangkunsten horen. Tijd voor een deelname aan The Voice UK?

Lando Norris werd zelfs gedraaid op de Britse radio.

Sebastian Vettel heeft een contract getekend bij Aston Martin in 2021. James Bond (007) rijdt altijd in een Aston Martin. Vettel haalde Q2 bij 0.007 van een seconde. “The name is Vettel. Sebastian Vettel.”

Mercedes stond wederom op pole. Toto Wolff was uitermate tevreden hiermee.

Ferrari reed afgelopen weekend voor de 1000ste keer mee in de Formule 1. Rivaal Mercedes stond hier uitgebreid bij stil.

The biggest tribute we can pay to @ScuderiaFerrari is that there’s no one out there we’d rather beat! 👊 Here’s to all the awesome battles we’ve had, and to all the ones still to come 👏 Congratulations on your 1000th @F1 race, Scuderia ❤️ pic.twitter.com/AZeUuHpE3y — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) September 13, 2020

Misschien wel het mooiste moment van het weekend was de demonstratie van Mick Schumacher in de auto van zijn vader, de F2004. Een kippenvelmomentje?

Het was gelijk raak bij de start met een incident in bocht twee, waarbij Pierre Gasly en Max Verstappen uitvielen. Maar bij de herstart ging het helemaal mis. Wat is er precies gebeurd?

Het leek wel een online race in F1 2020…

Eén ding stond vast: de stewards gingen het behoorlijk druk krijgen.

Meanwhile, in the stewards’ office… pic.twitter.com/4E1N2zpCOt — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) September 13, 2020

Toen er eindelijk weer geracet kon worden, lag Charles Leclerc derde. Maar de Ferrari had niet de snelheid om daar te blijven.

Kimi Räikkönen kreeg een tijdpenalty voor het afsnijden van de pitstraatingang. Räikkönen wilde weten waarom hij de penalty kreeg, maar kreeg dat niet gelijk te horen en werd behoorlijk boos op zijn engineer.

A five-second time penalty for Kimi ⏱ FOR WHAT?!? 🎧 For this incident at the entry to the pit lane 👀 But The Iceman still had enough in hand for a first points finish of 2020 😎#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/dHZZ1LqPK7 — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Komt er nog een herstart?

