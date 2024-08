In deze Paddockpraat Update bespreken we de Dutch Grand Prix met verslaggever Gerard Bos. Lando Norris was vandaag heer en meester in Zandvoort en boekte een klinkende overwinning. Voor Max Verstappen zat er niet meer in dan een tweede plek en ook Red Bull geeft nu aan dat het tij snel moet keren. En waar kwamen de snelle Ferrari’s ineens vandaan? Dit en meer in deze update, mis het niet!

Beluister Formule 1 Paddockpraat hier op onze site of via Spotify of Apple Podcasts.

Alles over de Dutch GP in Zandvoort

