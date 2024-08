In deze Paddockpraat Update bespreken we de zaterdag van de Dutch GP met verslaggever Gerard Bos. Regen, een megaklapper en een spannende kwalificatie. Zo kunnen we vandaag misschien wel het beste omschrijven. Maar wat speelde zich allemaal af in de paddock en wat kunnen we morgen verwachten tijdens de Dutch Grand Prix? Je hoort het allemaal in deze aflevering, mis het niet!

Beluister Formule 1 Paddockpraat hier op onze site of via Spotify of Apple Podcasts.

Alles over de Dutch GP in Zandvoort

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!