Oud-profrenner Niki Terpstra is te gast in de podcast Formule 1 Paddockpraat. Wat doet het met een topsporter als er zoveel ruis rondom een wedstrijd is zoals nu het geval is bij Red Bull, denkt hij als Ferrari-liefhebber dat Lewis Hamilton wereldkampioen kan worden bij de Italiaanse renstal en welke stap moet Carlos Sainz nu zetten om het beste uit zijn sportcarrière te halen? Dit en nog veel meer in deze aflevering, mis het niet!

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube. Vanuit de redactie sluiten Gerard Bos en Bas Holtkamp aan.



